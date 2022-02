La planta covid del Hula todavía no permite el libre acceso a los acompañantes

El Sergas acaba de abrir el libre acceso de los acompañantes a las habitaciones del Hula. Sin embargo, la planta donde están ingresados los pacientes con covid todavía sufre restricciones para recibir visitas hasta el punto de que es necesario pedir cita previa para acudir a las habitaciones, lo que está generando protestas por parte de los familiares, quienes dicen que solo se están dando cuatro citas al día como máximo. "Llevo varios días sin poder ir a ver a un familiar y ahora que acaban de abrir el libre acceso a visitantes a las habitaciones del Hula, todavía me dieron cita para dentro de unos cuantos días", se quejaba un ciudadano.

El protocolo del Sergas establece que se acabaron las restricciones de las visitas hospitalarias. No obstante, se está dando vía libre a cada planta para que organice las visitas.

REGULA LA PLANTA. "O acceso dos visitantes ao Hula é libre pero está suxeito á organización de cada planta do hospital. A idea é que a entrada dos visitantes se faga de forma ordenada para evitar riscos. E, en concreto, na planta Covid é de sentido común facelo", indica el Sergas a través del servicio de Prensa.

El régimen de visitas y acompañantes en los hospitales está regulado por el protocolo. Este documento recoge las características específicas de las unidades covid y de las visitas. El Sergas afirma que, antes incluso de la publicación de este protocolo, se permitían las visitas a pacientes con covid, pero siempre de una forma reglada y ordenada.

"Hai que ter en conta as especificidades e dificultades de organización desta planta, na que ingresan pacientes covid positivo con distintas patoloxías que son atendidos por especialistas de diferentes servizos do hospital cumprindo sempre todas as medidas de seguridade, tanto para os pacientes como para os profesionais. Todo isto fai que haxa que adaptar a estas especificidades a organización das visitas aos pacientes covid pois esta planta é máis complexa e o acceso ten que ser seguro", afirma el Sergas.