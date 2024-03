Planes para el fin de semana sin mirar al cielo en Lugo

Ha tocado una Semana Santa pasada por agua y, además de paraguas, hacen falta buenas prendas de abrigo. Con todo, el tiempo no es motivo para quedarse confinado en el hotel o en los bares, por mucho que algunos merezcan una parada. Una visita a Lugo se queda incompleta sin un paseo por la muralla, pero si la lluvia arrecia hay buenas alternativas para disfrutar a cubierto.

Al pie de la muralla de la capital está la catedral, que es también Patrimonio de la Humanidad y que en estos momentos añade a la oferta de su museo una curiosa exposición sobre platería litúrgica.

Cerca queda el Museo Provincial, que custodia interesantes restos romanos, incluido un gran mosaico, y también la mejor colección de joyería antigua que se pueda imaginar, salida de los castros y labrada entre el tercer milenio antes de Cristo y el siglo IV.

Pero hay más. La capital cuenta con varios museos, algunos bajo tierra, en los que se descubren mansiones y templos romanos y hasta las cloacas de la ciudad del tiempo imperial.

Es cierto que es una pena pasar por Lugo sin disfrutar del río Miño, una especie de columna vertebral de Galicia que en la capital tiene rincones muy bellos y que se puede sortear por el puente romano. Pero si el tiempo se resiste, no es mala opción acercarse a descubrir el río en el cercano Portomarín, una de esas joyas del Camino. Allí es fácil ponerse rápido a cubierto, saborear de monumentos y del ambiente jacobeo y, el sábado y el domingo, descubrir en su feria su famoso aguardiente. No es mala opción para entrar en calor.

Las ferias son esta Semana Santa una buena opción para ir descubriendo sabores de Lugo. En Pedrafita se celebra la dedicada a su reconocido queso y, tras saborearlo, muchos se acercarán a disfrutar de la nieve en O Cebreiro, otro símbolo del Camino cargado de encanto que bien merece una parada. Si llueve hay refugios muy apropiados, incluida una iglesia mítica asociada a milagros.

De la montaña se puede bajar hacia Samos y aprovechar para conocer uno de los grandes monasterios benedictinos de la península.

Si la opción es el sur, allí las alternativas son múltiples este fin de semana, desde la Feira do Viño de Quiroga a la Medieval de Monforte. La Ribeira Sacra tiene mucho que ver, pero si no hubiera forma de cerrar el paraguas una buena opción de disfrutar y estar a cubierto es conocer los museos. En Quiroga hay uno de dedicado a sus tesoros geológicos y por la ciudad del Cabe no se puede pasar sin descubrir la Compañía o el museo de las Clarisas, dos plazas donde se descubre el legado de los poderosos condes de Lemos.

Naturaleza que disfrutar hay en Lugo por todas partes. También fortalezas. Pero el paso por la provincia bien merece un acercamiento a la cultura de los antiguos castros y el lugar ideal para hacerlo es el espectacular de Viladonga, junto al que hay un museo muy interesante. Cerca, en Bazar, en A Pastoriza, hay el sábado una visita guiada por una arqueóloga a otro castro recién explorado.

Más al norte, en A Mariña, las alternativas se multiplican. Visitar la playa de As Catedrais es ya un rito, pero en Ribadeo hay otras opciones y hoy y mañana hay visitas guiadas al fuerte de San Damián, el sábado hay otra geológica y el domingo una tercera por el Ribadeo indiano.

Ya en la costa, hay que aprovechar para conocer Sargadelos, cuna de una de las marcas de más prestigio de Galicia, y descubrir la Semana Santa de Viveiro, donde hay también visitas guiadas al casco histórico.

En la costa hay varias rutas guiadas el fin de semana y Rinlo celebra este viernes la fiesta del mejillón

Pero hay más opciones. En Rinlo se celebra este viernes la fiesta del mejillón y en Foz se celebra mañana la feria del stock.

Recomendaciones para estos días en la provincia

Lugo: un pasado dorado

Uno de los museos de Lugo. EP

Lugo es patrimonio y naturaleza. La muralla es la estrella, pero a cubierto se puede disfrutar de varios museos y el provincial guarda restos romanos y torques celtas de oro.

Monforte: feria e historia

Feria medieval de Monforte. EP

La segunda ciudad de la provincia celebra su feria medieval. Si el tiempo se complica, otra forma de tributar su historia es visitar el museo de las Clarisas o las joyas de la Compañía.

Quiroga: vino y geología

Feria de Quiroga. EP

La feria de Quiroga permite conocer entre hoy y el 31 la riqueza vinícola de la provincia, pero la zona, de gran riqueza geológica, ofrece más, también un museo que vale una visita.

Montaña: queso y nieve

Turistas en O Cebreiro estos días. EP



Pedrafita acoge hoy la feria dedicada a su tradicional queso y desde allí merece la pena llegar a O Cebreiro a disfrutar de la nieve y de un rico patrimonio ligado al Camino.

Viveiro: pasos bien tallados

Semana Santa en Viveiro. EP

La de Viveiro es, merecidamente, la Semana Santa más famosa de la provincia y ahora los valiosos pasos se exponen en un recinto protegido, a salvo de las intemperies

Sargadelos: cuna del lujo

Museo de Sargadelos. EP

Sargadelos es uno de esos lugares preciosos que bien valen una visita y allí está, para descubrir a cubierto, la cuna de una marca artesana que es un símbolo y un lujo gallego.

Terra Chá: vivir los castros

Turistas este jueves por Lugo.

Viladonga es un tesoro y un lugar ideal para descubrir cómo era la vida en los castros. Y no importa si llueve, porque junto al yacimiento hay un museo que es imprescindible.

Portomarín, aguardiente

Aguardiente en Portomarín. EP

Portomarín es una de esas joyas del Camino que merece la pena descubrir y este fin de semana hay un aliciente añadido: la feria del aguardiente, que se celebra el 30 y el 31.