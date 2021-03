El plan de la intermodal sufre otro revés por la exigencia de reforma del PXOM

A las diferencias políticas sobre el proyecto de la estación intermodal de Lugo se suman ahora las de los técnicos. El plan para realizar una descatalogación exprés del edificio de Correos en la estación quedó bloqueado en la reunión que celebraron este miércoles técnicos de la Xunta, Adif y el Concello.

La vía rápida se había acordado en una comisión política y existía la expectativa de que, previa aprobación de Patrimonio, la descatalogación del edificio pudiera aprobarse en el Concello ya en abril.

Se trataba de cambiar el PXOM por la vía interpretativa, pero los técnicos de la Xunta no dan su aval a esa operación, que empezó a gestarse hace meses con el convencimiento de que sería la solución más ágil.

Pero no será así. El Concello tendrá que tramitar una modificación del PXOM para poder acometer el derribo del edificio, que según el gobierno local se catalogó por error y solo en un plano.

Ahora, el cambio de la ficha del plan general, aunque se podrá hacer mediante una tramitación simplificada, retrasará los avances de los proyectos de la estación en tres o cuatro meses, según la estimación que hizo este miércoles el gobierno municipal.

La consecuencia de la exigencia de modificación del PXOM, por rápida que resulte, será que habrá un retraso hasta que se puedan aprobar los proyectos básicos de las estaciones de bus y ferrocarril, ya acabados, así como la posterior exposición pública de los bienes y derechos afectados, apuntó ayer el gobierno municipal.

La Xunta dice que iniciará en breve la tramitación de la estación de buses y recurrirá a una vía legal de urgencia

La situación provocó una reacción crítica del Concello y el departamento de comunicación de Lara Méndez emitió un comunicado lamentando el nuevo retraso, que se suma a los ya existentes, dijo. "Lugo non merece ser de novo a última cidade de Galicia en modernizar as súas infraestruturas, e a intermodalidade é clave para gañar en tempos no transporte de viaxeiros e, polo tanto, en competitividade, e permitirá modernizar e mellorar tanto as liñas ferroviarias como os trens", señaló.

El gobierno local, no obstante, acepta la situación y anunció que los equipos técnicos del Concello se pondrán a trabajar de manera inmediata en la nueva vía para descatalogar el edificio de Correos en la estación.

En tanto, la Consellería de Infraestruturas aseguró que iniciará en breve la tramitación urbanística para construir la terminal de autobuses, dado que está acabado el proyecto básico y ahora se está redactando el de ejecución.

Al respecto, el Gobierno gallego avanzó que prevé realizar la tramitación urbanística acogiéndose a una ley que ampara proyectos públicos de urgencia o de interés excepcional, que permite la simplificación y reducción de plazos administrativos.

El departamento que dirige Ethel Vázquez también comprometió su colaboración con los trámites que tiene que realizar Adif para construir la terminal ferroviaria de la capital.

Y es que el proyecto tiene que superar aún otro escollo también relacionado con el PXOM, ya que para aprobar el proyecto de la estación ferroviaria de Adif hay que resolver la incompatibilidad con el PXOM y abordar la expropiación de las parcelas afectadas.

Adif propuso resolver esos necesarios ajustes urbanísticos mediante la ley del sector ferroviario, que requiere de meses de tramitación y un proceso de información pública, a efectos de llevar a cabo las expropiaciones.

¿Un fallo de comunicación?

La vía interpretativa para el cambio ahora frustrado del PXOM se abordó en una reunión técnicopolítica celebrada en septiembre el año pasado. Se trabajó desde entonces en esa fórmula y la idea era que estuviera resuelta ya en abril la descatalogación.



Sin embargo, la Xunta aseguró ayer que los técnicos de Patrimonio ya habían advertido en 2018 esa fórmula no era viable y que había que recurrir a un cambio del PXOM por tramitación simplificada, la vía que se seguirá a partir de ahora.



Un edificio nuevo’

El Concello insiste en la falta de valor del edificio de Correos, que es posterior a 1977, dice, aunque se hizo siguiendo el modelo de la estación, anterior a 1893.

Los equipos técnicos no dan pasos para resolver la construcción del párking



La reunión que celebraron en el Concello los técnicos de Adif, Xunta y Ayuntamiento no supuso avances de cara a la construción del párking de la futura estación intermodal.

La Xunta volvió a poner sobre la mesa las alternativas que ya ha planteado en ocasiones anteriores, la primera de las cuales pasa porque el Ministerio de Transportes financie la obra, a través de Adif, con cargo a los fondos europeos de reconstrucción aprobados por el covid.

Como alternativa, la Consellería de Infraestruturas propuso contribuir con un diez por ciento del presupuesto de construcción del aparcamiento. La tercera alternativa que plantea la Xunta es que el aparcamiento se haga en superficie, lo que abarataría los costes, dice.

La Xunta vuelve a plantear usar fondos europeos y también ofrece aportar el 10% del coste de la obra

La Xunta ya propuso esas tres vías para hacer el párking en octubre, recordó, sin que hasta ahora Adif haya concretado si se decanta por alguna de esas soluciones, señaló.

Hasta ahora, Adif ha venido defendiendo que la Xunta tiene que contribuir a la financiación del párking, algo que hace en el resto de las intermodales de las capitales gallegas, dice. Adif también plantea que ya aporta los terrenos para ese equipamiento y que, por tanto, los gastos deben compartirse.

El planeamiento urbanístico de la ciudad exige que una dotación como la estación intermodal tenga párking, de modo que su construcción es obligatoria.

La alternativa de hacerlo en superficie, que es una de las fórmulas que ha propuesto la Xunta, no sería viable, según Adif, por la falta de terrenos.