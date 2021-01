El plan Inicia Coworking lanza quince empresas surgidas en la cuarentena

Un total de quince empresas nacidas durante el confinamiento, acogidas al programa municipal Inicia Coworking, están ya en marcha y facturando. La alcaldesa, Lara Méndez, mantuvo este viernes un encuentro con estos emprendedores, al que se unió también el concejal de desarrollo local, Mauricio Repetto. La regidora alabó la valentía de los promotores de estas empresas "porque dar o paso nestas duras circunstancias di moito do talento que atesoura a cidade", afirmó.

Estas iniciativas, en las que la media de edad de los emprendedores es de 42 años, representan el 70 por ciento de las propuestas seleccionadas en esta edición para desarrollar su idea de proyecto. Se trata de nuevas empresas en el campo del turismo, la ingeniería, la hostelería, el arte, la sostenibilidad y la innovación, entre otros sectores económicos.

De las quince empresas generadas, siete están instaladas en el CEI-Nodus, "outro dato moi positivo, pois demostra o gran interés que xera este viveiro co que contamos no Concello e que supón un berce para novos negocios que xeren riqueza e postos de traballo no noso municipio", apuntó la regidora lucense.

Por su parte, los emprendedores explicaron que, pese a que por primera vez la edición del coworking fue online debido al confinamiento, consiguieron crear una red de apoyo entre ellos y de sinergias empresariales en sus proyectos.

EDICIÓN. Ahora mismo está abierto ya el plazo de inscripción para una nueva edición del Inicia Coworking, que comenzará en marzo. En total, se ofertarán veintidós plazas este año y, como en la anterior edición, la formación se realizará de forma online, a través de la plataforma de la EOI Blackboart Collaborate.

El plazo de admisiones estará abierto hasta el 20 de febrero y la formación comenzará a principios de marzo. Los interesados podrán apuntarse en esta dirección.

El programa constará de un total de 60 horas lectivas, durante las cuales se formará a los participantes en ámbitos como la metodología Lean-Canvas, el desarrollo y la validación del modelo de negocio, el plan comercial y las técnicas de venta, la oratoria o el plan de márketing digital, entre otros aspectos. Además, los participantes en este programa contarán con tutorías personalizadas que les ayudarán a materializar su idea de negocio.

El programa Inicia Coworking, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, está avalado por sus ediciones anteriores, en las que participaron 110 personas que pusieron en marcha más de 60 proyectos, creándose 350 puestos de trabajo directos, más los indirectos, con un índice de supervivencia del 75 por ciento de las empresas que surgieron a raíz de esta iniciativa.