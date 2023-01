El plan para Doña Urraca dará al pazo y a la plaza central más protagonismo

El nuevo proyecto urbanístico para el entorno del Pazo de Doña Urraca contempla reforzar el protagonismo de la plaza que se construirá entre el palacio medieval y la muralla. Prevé, a la vez, cinco edificios, dos de los cuales serán fruto de la rehabilitación de casas ya existentes, mientras que otros tres serán construcciones de nueva planta, que tendrán una altura máxima de tres pisos.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa, Lara Méndez, firmaron el convenio para el desarrollo urbanístico de ese espacio frente a la muralla, clave para avanzar en la rehabilitación del entorno de A Tinería. La plaza y el pazo serán los grandes protagonistas de ese espacio urbano, según se contempla en el convenio.

Así, el nuevo proyecto, diseñado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, amplía la zona de intervención, que pasa de los 1.199,87 metros del Peri diseñado en 2005 a 1.460,27 metros cuadrados.

Es el ámbito más amplio contemplado hasta ahora, pues en el Pepri se establecía un ámbito de actuación de 1.313 metros y en el PXOM se rebajaba a 1.208 metros cuadrados.

Se extiende así el ámbito y se diseña el espacio siguiendo el criterio de que el pazo medieval debe ser el protagonista del entorno.

Hay, con todo, otros aspectos clave en el compromiso firmado, como la puesta en valor de los restos arqueológicos de la zona, donde deberá haber además nuevas prospecciones arqueológicas. Junto al acceso para las visitas a esos restos del pasado, que estarían en un nivel subterráneo, se proyecta un nuevo ascensor público desde la muralla.

El convenio firmado por la conselleira y la alcaldesa establece el modelo urbanístico, pero no fija aún plazos ni inversiones. Si detalla, en tanto, otras intervenciones necesarias para el desarrollo del proyecto, entre ellas la expropiación de tres edificios del entorno.

Se establece, en concreto que habrá que expropiar los inmuebles situados en los números 14, 16 y 18 de la calle Falcón.

Respecto a los nuevos edificios, se establece que la altura máxima será de bajo, primero y segundo. Pero no todas las construcciones serán igual. Así, la idea es que la altura sea más baja cuanto más cerca esté el inmueble de la muralla, de forma que no se cause impacto sobre el monumento romano. La superficie construida total será de unos 1.300 metros.

Los dos edificios que se van a rehabilitar serán más bajos, pues tendrán bajo y primera planta.

Las casas resultantes de la intervención urbanística pasarán a formar parte del parque de vivienda pública de la Xunta en la zona de A Tinería.

Esa zona del casco histórico, de gran singularidad, está ahora caracterizada por las ruinas y no es tampoco de fácil acceso. El proyecto base de la intervención diseñada establece entradas mejor delimitadas hacia la plaza y el pazo, a través de las calles Falcón, Moucho y Calexón dos Macheto.

El acuerdo ahora firmado deriva de un convenio firmado en 2020 y que establece obligaciones para las dos administraciones. Así, el Concello debía encargarse de cuestiones como la expropiación de los edificios afectados. A cambio, la administración local recibiría los bajos de los inmuebles que haga el IGVS, que se destinarían a proyectos comerciales o de servicios.

Una vez concluida la intervención, la Xunta también transferiría al Ayuntamiento los espacios públicos generados.

Aunque en eje del plan está la recuperación de Doña Urraca, para el pazo debe haber un proyecto específico.