La retirada de las mesas que se encontraban en los pasillos de la Plaza de Abastos de Lugo ha desatado una polémica. La asociación Lugo Monumental exigía a principios de esta semana al Concello que las reponga porque considera que prestaban "un gran servicio" a placeros y clientes.

Un grupo de placeros, que salía este miércoles al paso de la propuesta de esta asociación, daba a conocer que entre noviembre del año pasado y principios de este mes presentó una reclamación en el Concello de Lugo y otras cuatro en la jefatura territorial de Sanidade de la Xunta de Galicia por el uso "indebido" que, a su juicio, se realizaba de esas mesas en zonas comunes.

Alguno de estos escritos iba acompañado de fotografías y vídeos en los que, según aseguran los denunciantes, se puede contemplar a usuarios incumpliendo las normas establecidas por Sanidad, ya que no se ponían la mascarilla cuando no estaban consumiendo bebidas o no guardaban la distancia de seguridad.

En uno de los escritos remitidos a la Xunta de Galicia, los denunciantes afirmaban que "se están faltando a las normas sanitarias, poniendo en riesgo la salud y el trabajo de todos y se da una imagen nefasta".

Los denunciantes aseguran que usuarios de las mesas no respetaban la norma de ponerse la mascarilla cuando no consumían

Advertían además en las reclamaciones presentadas que "unos hacen las cosas bien y pagan las consecuencias de esta pandemia, mientras que otros no cumplen, perjudicándonos a todos".

También requirieron la intervención de las policías Local y Nacional para que levantasen acta de esta situación.

SIN DESINFECTAR. Los placeros que pusieron el caso en conocimiento de las autoridades criticaron asimismo que tras la utilización de esas mesas no se encargaba nadie de desinfectarlas.

La asociación Lugo Monumental, que agrupa a otros placeros, que no coinciden con estas reclamaciones, sostiene que las restricciones por la pandemia pueden justificar la retirada temporal de ese mobiliario, pero no que esa supresión sea definitiva.

Más allá de los escritos enviados a Concello y Xunta, algunos placeros aseguraron este miércoles que había gente que bebía, fumaba y organizaba "escandaleras" en esas mesas, lo que ahuyentaba a los clientes y daba mala imagen.