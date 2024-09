Una pescadera, a la edil Cristina López: "Non vou consentir que me chame porca"

"Non vou consentir que me traten de porca e poñan en dúbida o meu traballo. Teño sesenta anos de vida traballada para me veña ensuciar esa señora", afirmaba este mediodía delante de la plaza de abastos de Lugo la pescadera Aurora Arcade en alusión a la concejala responsable de estas instalaciones, la nacionalista Cristina López.

Aurora viene cada día desde Vigo, conoce muchas plazas, dice, y asegura que la de Lugo es la peor gestionada y donde peor se siente tratada.

Su contundente testimonio es respaldado en este momento por la gran mayoría de los comerciantes de la plaza y el mercado, que este viernes se concentraron entre ambos para leer un manifiesto de respuesta a la nota de prensa difundida el día antes por el gobierno local. En ella, López informaba del dispositivo especial de limpieza que se acababa de llevar a cabo y que había permitido retirar 450 kilos de basura de las canalizaciones de la plaza de abastos. Apuntaba que entre esta había restos orgánicos, sobre todo de pescado, y recordaba a los placeros que deben hacer uso de los contenedores que tienen a su disposición.

Los comerciantes aseguran que esas declaraciones han sido "a gota que colma o vaso" en la actitud del gobierno local, al que acusan de tener abandonadas estas instalaciones, de ser inflexibles con sus demandas y de adoptar "por decreto" medidas que, aseguran, perjudican el funcionamiento de este espacio.

Ahora, además, los placeros se sienten atacadados. "Lanzar dúbidas sobre un tema tan sumamente sensible nun espazo dedicado á alimentación, e máis vindo de quen é responsable do seu mantemento parécenos, ademais dun ataque infundado, unha temeridade que pode crear alarma entre a poboación sen o menor respaldo da realidade", afirmó Roberto Buide, que regente una ferretería, como parte del manifiesto que firmaron 32 de los 38 comerciantes. "E falta algún por firmar", precisan.

Los placeros remarcan que el mantenimiento de las instalaciones corresponde a su propietario, el Concello de Lugo, y que si se retiró esa cantidad de basura de las canalizaciones es porque, tras la reforma realizada hace años, funcionan peor y porque hace "uns quince anos" que no se limpiaban. "Que pensaban que ía haber nas arquetas?", cuestionan los comerciantes, quienes recalcan que ellos son los principales interesados en mantener los puestos en las mejores condiciones y que es fácil de comprobar que así lo hacen porque superan "con total normalidade" las "continuas inspeccións sanitarias". Los afectados exigen a la concejala que se disculpe públicamente.