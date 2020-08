Placeros de Lugo dicen que el calor en los puestos les estropea la mercancía

Los comerciantes de la plaza de abastos se quejan de que, después de las obras de renovación del recinto, se alcanzan en verano "temperaturas insoportables". Reclaman un sistema de climatización eficaz para las instalaciones porque, según aseguran, se les echa a perder mercancía a causa del calor y sufren constantes averías en los motores de las cámaras frigoríficas por la sobrecarga a las que se las someten.

"Llevo dos averías en una semana. Primero un motor, después otro. He tenido que pagar 500 euros cada vez. He tenido averías antes pero no con esta frecuencia", explica Alfonso Vázquez Lolo, tras la barra de su cafetería.

A su juicio, el inicio de los problemas está claro. "Cuando se hicieron las obras y se cambió el tejado se cambió el anterior por el actual, con placas de zinc, que conserva mucho el calor. Por otra parte, pusieron unos aparatos de climatización en las ventanas del techo pero yo no los he visto en funcionamiento en tres años", apunta.

La concejala Cristina López dice que hay un sistema de climatización operativo y destaca que la temperatura estos días ha sido extraordinaria

Clara Fernández, de la floristería Oxalis, coincide con su percepción. "Este era un sitio fresco en verano. Yo solía trabajar con una chaqueta fina puesta porque llegaba un momento en el que la necesitabas aunque el día fuera caluroso. Ahora es insoportable. Se me echan a perder las flores. Ayer antes de irme dejé lilium en un cubo con agua. Hoy cuando llegué no es que estuviese abierto es que estaba deshojado, todos los pétalos ya en el suelo", apunta.

María de Mercabastos muestra las fotos que ha hecho a su termómetro en distintos momentos del día. Explica que la más reciente fue a las siete y media de la mañana, cuando este sábado se disponía a preparar el puesto para abrirlo. Marca 27 grados. "Por supuesto que se nos echa a perder mercancía. Cómo me van a aguantar unos tomates a cerca de treinta grados de temperatura", señala.

Una de las comerciantes documentó la temperaturas de su puesto a las siete y media de la mañana y era de 27 grados

La quesera Marisa Arias, de Arcadio Coroas, dice que "es llegar el verano y morirse con el calor".También concuerda en que la situación empezó a darse "después de las obras". "Debe de ser el nuevo tejado. Antes era un sitio fresco y ahora se concentra el calor. En invierno es muy frío, aunque es verdad que ahora tiene calefacción", admite.

En otros puestos certifican esta situación y se preguntan cómo puede un mercado, que necesita ser un sitio con temperatura fresca, pasar con un calor que afecta a la mercancía y trabajadores y que disuade a los compradores.

CONCELLO. Por su parte, la concejala de mercados, la nacionalista Cristina López, reconoce que los de esta semana son días particulares en los que se han alcanzado temperaturas extremas para Lugo. Explica que la plaza tiene un sistema de climatización operativo que fue el propuesto por los arquitectos que proyectaron la renovación. Está basado en la creación de corrientes, para lo que se mantienen abiertas las puertas delantera y trasera, de forma que se cree una corriente que eleve el aire caliente. "No tellado hai un sistema de lamas que se abren cando hai corrente para que saia ese aire quente", apunta.

Dice que es un sistema silencioso, que no se percibe por el sonido que está en funcionamiento, pero que no ha dejado de estar en marcha ningún verano. "Estas temperaturas son extraordinaria para Lugo, pero estaremos vixiando por se se fai necesaria outra climatización. En tal caso habería que buscar un sistema compatible coa protección que ten ese edificio", señala.