Una pizca de ingenio y arte y mucho sabor

Las tapas que se presentan al concurso, organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, tienen todas tres ingredientes en común: una pizca de ingenio; otra, de arte, y, sobre todo, mucho sabor. Los clientes lo saben. Por eso, esta última edición del certamen -que comenzó el pasado día 5 y terminará el próximo domingo- está siendo un éxito todavía mayor en comparación con años anteriores.

Un total de 38 establecimientos participan este año en el concurso, en el que el primer objetivo será ser uno de los doce que pasarán a la final y el segundo, y más importante, ganar el certamen.

José Luis Pardo, del restaurante El Boni y ganador de la última convocatoria (celebrada en 2019), presentará este año O Segredo da Maruxaina, una tapa con reminiscencias chinas. "Lleva un caldo asiático y una brocheta de langostinos cocinada en una probeta acompañada de una tosta de pan indio, como si fuese un burrito mexicano", explica José Luis, quien afirma que se inspiró en el mar para hacer esta tapa.

Hasta el momento, la respuesta del público fue buena. Hace números y calcula: "Venderíamos cerca de 900 tapas estos días".

Si El Boni fue el ganador en el último certamen entre el público, el restaurante Paprica se hizo con el premio del jurado, de modo que ya venció en ocho de las doce veces que se presentó. En esta ocasión, Álvaro Villasante optó por una tapa aparentemente sencilla pero muy evolucionada a la vez. Se trata de una minichapata casera con tocino asado y queso de Friol bañado en un caldo casero elaborado con huesos. "É un bocata de bacon con queixo evolucionado e feito con touciño ecolóxico, pan da casa e técnicas modernas", comenta el dueño del Paprica.

La acogida fue buena aunque, como otras veces, dice Álvaro Villasante, la tapa no deja indiferente a nadie. "Iso pasounos sempre: ou nos dan un 5, que é o máximo, ou un 1, que é o mínimo. Hai xente á que lle encanta e outra que se lle fai forte. Cunha tapa así, sinxela, é máis complicado gañar que con outra que leve máis ingredientes porque se falla un deles xa estás perdido", indica Villasante.

En la cervecería As Landras, optan por un plato con sabor mexicano, como el cocinero. Se llama Bao de Cochinita Pibil y es una especie de taco, según Rocío Janeiro, camarera del establecimiento. "Este año vino muchísima gente, más que otras veces, y sí tuvo mucha venta y aceptación", afirma.

En Os Tres Pés también están contentos con la respuesta del público. Aquí eligieron una vieira como tapa. "É unha vieira con mollo galego acompañada dun paté con xamón ibérico. Elexín a vieira porque as temos no menú e na carta e vainos moi ben con ela". En solo un fin de semana, calcula que vendió unas 200 tapas. No está mal.