La pista de O Palomar provoca un nuevo choque entre el PP y Repetto

El grupo municipal del PP, esta vez a través de su concejal Óscar Poy, volvió a tener ayer un choque con el concejal de Deportes, Mauricio Repetto, al que acusó de mentir y de esconderse detrás de los funcionarios para no dar información a la oposición.

Si en febrero de este año, Repetto irrumpía en una rueda de prensa del PP en la que su portavoz, Ramón Carballo, censuraba gastos realizados en el CEI-Nodus, ayer Poy le responsabilizaba de ocultar información respecto a la situación del pabellón de O Palomar.

El PP alertó ya hace unos días de que, con el repintado de la pista realizado este verano, la pista de deporte perdió la homologación de la Federación Gallega de Baloncesto para competiciones oficiales. El gobierno local negó este extremo en una comisión celebrada recientemente, a pesar de que al PP le constaba un correo electrónico de la entidad deportiva en la que se aludía a esa situación. El PP pidió entonces ver el expediente y fue citado para ayer, pero Poy solo pudo ver esa notificación en la pantalla de un ordenador y no pudo obtener una copia.

"Repetto usou aso empregados públicos de diferentes servizos para non entregar a copia do expediente, primeiro alegando que ningún concelleiro podía levar copia dos documentos e, logo, tentando cobrarnos por esas copias. A sorpresa foi maiúscula, xa que nunca chegáramos a esta situación, e cando nos ofrecemos a pagar as copias tamén se nos negou parte do expediente", explicó Poy. Ante esta situación, el PP pedirá la comparecencia del concejal en el pleno, ya que, además, la oposición ve anómalo que, a pesar de que Repetto es el responsable de deportes, no forma parte de la comisión correspondiente.

Réplica del gobierno

El gobierno local ofreció una versión distinta de lo sucedido. Primero queiso aclarar que la pista cuenta con homologación para competiciones de niveles local y autonómico, "unha homologación que nunca perdeu", y que el Concello se interesó ante la federación por la posibilidad de ampliarla para poder acoger partidos de la máxima categoría. "A contestación dada é que era preciso acolchar as paredes", explicó el gobierno. La razón es que, con las nuevas dimensiones pintadas, alguna línea de pista está a menos de 50 centímetros de una pared, por lo que hay riesgo de que los jugadores impacten contra ella. "Problemas de abastecemento do mercado, alleos á administración local, impiden a súa colocación", indicó.

Respecto a la documentación que exigía Poy, el gobierno explicó que la asesoría jurídica municipal indicó que el correo electrónico no formaba parte del expediente de esta obra y por tanto, aunque pudo ser consultado por el edil, no se le pudo dar una copia.