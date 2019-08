Las piscinas cubiertas del Concello abrirán más horas

El horario de las piscinas interiores del Concello será más amplio cuando entre en vigor el nuevo contrato, que todavía no fue adjudicado. El pliego de condiciones establece que las instalaciones de Frigsa deberán abrir a las siete de la mañana, una hora antes que ahora, y que las de As Pedreiras no cerrarán a mediodía en días laborales y se podrán utilizar los domingos por la mañana.

El plazo para optar a la gestión de las piscinas y del resto de las instalaciones deportivas municipales se acaba de cerrar y a él solo opta una empresa, Clece, que además es la que gestiona actualmente esos espacios. Se trata de una multinacional con actividad en España, Portugal y Reino Unido.

En la actualidad, la piscina de Frigsa está abierta en días laborales de 8.00 a 23.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Con el nuevo contrato abrirá una hora antes, para que puedan hacer uso de ella personas antes de ir a trabajar.

Las piscinas climatizadas municipales tienen una gran demanda, ya que en Lugo no hay muchas opciones de piscina cubierta –las otras son el Club Fluvial y Forus, en As Arieiras– y sus precios son más asequibles.

Los cursos de natación y los entrenamientos de los clubs deportivos hacen que las piscinas estén casi saturadas en algunas momentos, razón por la que el Concello optó por que las instalaciones de As Pedreiras no cierren a mediodía y se puedan usar también los domingos por la mañana. Ahora funcionan de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.30 horas los días laborales y de 10.00 a 14.00 horas los sábados.

El mayor horario de apertura implica más necesidades (de recepción, de limpieza...), por lo que se aumentará el personal. Para mejorar su gestión se incorporarán un oficial encargado y un oficial de mantenimiento, según explica el concejal de deportes, Miguel Fernández.

El contrato de las instalaciones deportivas municipales incluye los pabellones y otros espacios municipales, como las pistas de atletismo. Fernández precisa que no supone ninguna nueva privatización sino que son instalaciones cuya gestión ya está externalizada actualmente, asegura.

Frigsa. Promesa de climatización de la piscina exterior