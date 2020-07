A concellería de Deportes, dirixida por Miguel Fernández informa que a piscina de As Pedreiras retoma á actividade ó público este sábado día 1 de agosto, tras permanecer pechadas por estar realizando nas mesmas tarefas de mantemento.



Por outra banda, as piscinas interiores climatizadas de FRIGSA non estarán abertas ó público no mes de agosto, debido ao inicio de traballos de conservación das instalacións, pero si permanecerán abertas as exteriores.

Miguel Fernández recalcou que dende o concello ‘traballamos en garantir o correcto funcionamento das instalacións deportivas co fin de promover a actividade física dos veciños do concello lucense’.

Horario complexo deportivo de As Pedreiras: