La piscina de Frigsa registró ya 8.800 bañistas y abrirá 15 días más en septiembre

El área de deportes del Concello lucense mantendrá abierta la piscina exterior de Frigsa hasta el próximo 15 de septiembre, ampliando una quincena el que era su período de funcionamiento habitual.

"A gran demanda que tivo este ano e que se concreta en que máis de 8.800 persoas fixeron uso destas instalacións ate o momento, foi o que nos animou a deixala operativa ate mediados do vindeiro mes para que as e os lucenses dispoñan dela como un recurso máis do lecer urbano que ofrece o Concello", dijo el edil de deportes y juventud, Mauricio Repetto.

El concejal remarcó que los aforos marcados por la pandemia hicieron que se restringieran los niveles de ocupación del recinto. "Tendo capacidade para 1.300 usuarios, limitamos o aforo máximo simultáneo a 300 persoas (menos do 30% permitido), tratando de velar en todo momento polo cumprimento da normativa sanitaria", indicó Repetto, que también destacó que se implementaron otras medidas como dejar fuera de uso los vestuarios y duchas interiores o garantizar la distancia de seguridad.

Este año se mantuvieron tanto los horarios como los precios de temporadas anteriores y Repetto recordó que las piscinas permanecen abiertas al baño de lunes a viernes, de 12.00 horas a 21.00 horas, y de 12.00 a 20.30 horas los sábados y los domingos.

"Igualmente as tarifas desta campaña, que seguen sendo das máis baixas de España, son de 1 euro para a mocidade ate os 15 anos (10,80 euros o abono de 15 baños); de 2,20 euros para adultos, maiores de 16 anos, (22,30 euros o custo do abono) e 11,10 euros e 29,90 euros o abono para pensionistas e familias, respectivamente", explicó el concejal.

XUVENTUDE ACTIVA. Mauricio Repetto también aprovechó la ocasión para destacar la alta participación en el programa de ocio Xuventude Activa organizado por el área de juventud y que, este verano, puso a disposición de los jóvenes actividades como baile moderno, calistenia o skate.

"Cómpre salientar a gran aceptación que están a ter entre o público, contabilizando un total de 150 participantes ata a data, explicó el concejal.

Hoy habrá clases de iniciación al skate y barco dragón en el río Miño. La inscripción es gratuita en www.xuventudelugo.gal.