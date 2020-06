La piscina externa de Frigsa abre mañana con límite de aforo y sin vestuarios

La piscina exterior de Frigsa abrirá mañana sus instalaciones al público, y permanecerá así hasta el 31 de agosto. Una temporada estival que, este año, segundo anunció el edil de deportes, Miguel Fernández, viene marcada por la imposición de fuertes medidas de seguridad para prevenir el contagio por el Covid-19.

Miguel Fernández, comunicó que "á vista da situación extraordinaria na que nos atopamos e co fin de garantir a seguridade de todos e dar cumprimento as medidas de protección establecidas ao respecto da pandemia, as persoas que empreguen estas instalacións deberán respectar unha serie de normas", aseguró.

Entre ellas destaca la limitación del aforo máximo permitido a 300 usuarios que podrán acceder de forma simultánea al recinto, así como la imposibilidad de utilizar tanto los vestuarios como las duchas interiores. "Ademais, velarase, en todo momento polo cumprimento da distancia de seguridade", un aspecto por lo que apeló a la responsabilidad de la ciudadanía.

El concejal indicó, asimismo, que se mantienen tanto los horarios como los precios de temporadas anteriores con la salvedad de que este verano el pago deberá efectuarse mediante tarjeta bancaria en la máquina tpv ubicada en la entrada del recinto o, como alternativa, a través de un abono en entidad bancaria.

HORARIOS. El concejal de deportes del Concello de Lugo, Miguel Fernández, recordó que las piscinas estarán abiertas al baño de lunes a viernes, en horario de 12.00 a 21.00 horas y, de 12.00 a 20.30 horas, los sábados y los domingos.

Igualmente subrayó que las tarifas de esta campaña son de las más bajas de España y destaca la franja horaria de tarde-noche, cuyo coste es de 1 euro para los jóvenes hasta los 15 años. El abono de 15 baños tiene un coste de 10,80 euros. Los usuarios adultos, mayores de 16 años, tendrán que depositar 2,20 euros como pago a su entrada. En este caso el precio del abono sería de 22,30 euros. Mientras que el abono para personas pensionistas costará 11,10 euros y 29,90 para familias.

Por otra parte, la piscina municipal de As Pedreiras cerrará sus puertas al público a partir de mañana y permanecerá cerrada durante todo el mes, así que solo habrá servicio en Frigsa.