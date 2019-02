A Piringalla y otras mecas gallegas de quemar rueda

Que Galicia no cuente con un circuito de velocidad, más allá de instalaciones de karting, no quiere decir que no albergue

carreras de coches. Eso sí, al otro lado de la ley. A continuación hacemos un repaso de los principales 'circuitos' en las ciudades gallegas.

Lugo: el barrio de A Piringalla es el circuito oficial

Antes de As Gándaras, A Piringalla era desde hacía una década la zona de Lugo predilecta por los corredores underground para saciar su sed de adrenalina. Se han registrado carreras en las calles Angelo Colocci, Manuel María y Fontes, aunque eran muy puntuales, para tranquilidad de los vecinos.



PIQUES EN FINGOI Y ACEA DE OLGA. Al otro lado de la ciudad, en Fingoi y Acea de Olga, también se quema rueda, aunque son más piques que carreras.

Vigo: el centro se liberó de las carreras tras la tragedia

La carrera ilegal que hace casi una década acabó en tragedia con la muerte de un matrimonio en pleno centro de Vigo reforzó la presión policial y desplazó estas competiciones hacia las afueras de la ciudad, a zonas como Navia, Valadares

y Puxeiros, donde fueron interceptados varios corredores hace años.



SUSTO EN OIA. Donde parece que cesaron es en Oia. Hace 4 años fueron arrollados dos jóvenes del público y se reforzó la vigilancia.

A Coruña: asfalto con huellas de rueda en Novo Mesoiro

En Novo Mesoiro y sus aledaños polígonos de Pocomaco y Vío las competiciones clandestinas de coches son tan frecuentes que el asfalto está plagado de marcas de neumático. Vío es el caldo de cultivo idóneo al estar desocupado, y allí se registró hace un año una carrera con 20 participantes a plena luz del día.



LA MECA: COSTA DO SAL. La Costa do Sal, bajando por la N-VI desde Montesalgueiro, congrega desde hace décadas a pilotos de toda Galicia.

Ourense: el peligro de caminar de noche por A Ponte

Es en Ourense donde las carreras ilegales suponen un mayor peligro para los viandantes y otros conductores. Desde hace años se vienen celebrando en el barrio de A Ponte, en una zona de viviendas donde los vecinos tienen que extremar las precauciones en sus calles de noche, cuando tienen lugar las competiciones.



GASOLINA, ALCOHOL Y PELEAS. Pero en A Ponte hay otro problema que preocupa: las carreras vienen acompañadas de peleas entre jóvenes ebrios.

Santiago: Vite y Vista Alegre ya no huelen a goma quemada

En la capital gallega las competiciones de coches clandestinas llevan más de un lustro desaparecidas. Solían celebrarse de madrugada en las zonas menos urbanizadas de los barrios de Vite y Vista Alegre, pero la presión policial surtió efecto. Aun así, algunos pilotos optaron por desplazarse a las cercanas poblaciones de Bertamiráns y O Milladoiro.



'DRIFT' EN SALGUEIRIÑOS. No obstante, algunos conductores hacen derrapes en la explanada de Hacienda, en Salgueiriños, aunque de forma individual.

Pontevedra: o Campiño congrega a fieles desde hace 10 años

Los motores rugieron en O Campiño durante más de una década. Incluso fue necesario instalar 'lombos' (pasos de peatones elevados) en 2017 para frenar este fenómeno insólito, porque mientras en toda Galicia las carreras ilegales habían ido perdiendo adeptos, en Pontevedra los mantenían e incluso los sumaban, y cada vez más jóvenes. En O Campiño se juntaban cada viernes 300 espectadores y competían unos veinte corredores.



TRÁFICO HACE SU AGOSTO. Aunque habituales de O Campiño aseguran que allí no se cometen irregularidades, cada día de carrera hay más de diez sanciones.

Ferrol: sin incidencias más allá de temerarios aislados

La urbe naval cuenta con gran tradición automovilística, pero los aficionados al motor parecen decantarse por promover las competiciones legales, como el Rally de Ferrol —entre los diez puntuables para el campeonato de España—. Y es que no constan carreras clandestinas, más allá de episodios aislados de conductores temerarios.



TRADICIÓN YA EXTINTA EN NARÓN. Donde sí se celebraban era en el polígono Río do Pozo, en el cercano Narón, o en el aparcamiento de Sánchez Aguilera.