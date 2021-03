Una pintada en un pub gay refleja el incremento de la homofobia en Lugo

Borja y Diego abrieron, hace dos años, el Hole, el primer pub gay que se estableció en la provincia de Lugo. Nunca tuvieron ningún problema pero, hace unos días y tras un año cerrado por la pandemia, descubrieron una pintada al lado de la puerta que, en verde fosforito y mayúsculas, ponía la palabra "maricas".

Ellos resumen este acto como "una falta de educación". Sin embargo, la indignación creció no solo entre los dueños del pub, sino que también se extendió al propietario de la casa, prácticamente recién pintada, y al colectivo Asociación por la Libertad Afectivo-Sexual, Alas, que apuntan un incremento de los casos de homofobia, especialmente entre los más jóvenes y en institutos, de un veinte por ciento en los últimos años.

"La mayoría de los ataques homófobos están protagonizados por jóvenes, principalmente chicos, en torno a los 20 años. El acoso aumentó mucho en los centros de enseñanza. Sobre todo, agresiones verbales y bullying a personas del colectivo LGTBI", indica Marcos Fernández Trigo, presidente de Alas Lugo.

También se producen agresiones físicas pese a que, finalmente, no suele denunciarse ante la Policía

La homofobia suele salir a la luz en forma de agresiones verbales. No obstante, también se producen agresiones físicas aunque no se denuncien a la Policía. "Sabemos que llega a haber agresiones físicas, pero no se denuncian. Nos enteramos porque las madres de estos chicos acaban contactando con nosotros por el bullying que sufren sus hijos y la impotencia que sienten", añade Trigo.

La mayor parte de los casos de homofobia los sufre el colectivo transexual, según apunta Marcos Fernández. Le siguen, por este orden, los gays y las lesbianas. "Es muy chocante y, a la vez, triste que pasen estas cosas después de tantos años luchando por normalizar las cosas y por la libertad afectiva-sexual. Y todavía es más sorprendente pensar que esto está sucediendo entre las generaciones más jóvenes, pero es así", comenta el presidente de Alas.

También sorprendidos e indignados se quedaron los dueños del pub Hole, algo que no se esperaban que les sucediese dado que, desde que abrieron, nunca se les había dado un caso igual. "Es la primera pintada que sufrimos y nos parece un poco indignante que pasen estas cosas a estas alturas del siglo XXI. Abrimos en el Arde Lucus de 2019 y nunca tuvimos ningún problema", afirma Diego López, copropietario del local con Borja Cruz.

Estos dos chicos montaron el pub Hole como bar de ambiente gay, lo que aparece especificado bajo el rótulo. "Vimos que había un nicho de mercado en Lugo al no existir ningún negocio de este tipo y nunca encontramos ningún rechazo por parte de nadie. A lo sumo, había gente que no se atrevía a entrar por el cartel pero nuestro establecimiento está abierto a todos", señala Diego.

[Otra pintada homófoba en Recatelo. XESÚS PONTE]

Las primeras sospechas sobre la autoría de la pintada apuntan al botellón. "Pensamos que puede ser obra de la chavalada del botellón. Quiero creer que la sociedad avanza pero sigue habiendo gente reprimida que no respeta la sexualidad de los demás. Es también una falta de educación. De todas formas, no queremos generar odio y, por eso, invitaremos al autor a una copa cuando volvamos a abrir", apunta el hostelero.

Diego López asegura, por otra parte, que nunca sufrió ningún acoso personal a no ser ciertos comentarios. "Comentarios siempre hay pero, a estas alturas, ya ni te afectan. Si permites que te afecten, estás jodido", confiesa.

La pintada también generó cabreo al dueño de la casa, Juan Díaz Iglesias, que acaba de llegar de Holanda –país donde trabajó durante años y con una gran permisividad sexual– y no entiende cómo aún suceden estas cosas. "Es una tontería que causa mucha indignación. Son ganas de fastidiar y es algo que no tiene sentido. ¡Parece que sigue habiendo cabezas cuadradas y que se sigue pensando como cuando Franco!", lamenta el propietario del inmueble.