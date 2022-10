Pintaban bastos y salió triunfo

Los prolegómenos no eran los mejores, pero la faena resultó más satisfactoria de lo esperado por sus protagonistas y por los espectadores. Hay que ver cuándo y de qué manera se materializan los compromisos que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, adquirió este lunes con la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, pero por lo pronto el popular viajó a la ciudad con más promesas bajo el brazo de las que cabría esperar. Algunas solo tuvo que sacarlas del archivador y meterlas en la mochila, porque llevan lustros yendo y viniendo, como la ronda Este y el plan Paradai; otras son nuevas, como el saneamiento de la zona rural, y algunas, más que promesas son hechos. O casi. Será el año que viene —casualidad o no, año electoral— cuando la mayor parte de los proyectos que la Xunta tiene en el barrio de A Residencia estarán niquelados porque adquirirán "velocidade de cruceiro", afirmó Rueda.

Los dos mandatarios llegaron a la reunión con los temas "bastante ben preparados", confesó el presidente gallego, lo que permitió que la reunión fuera "áxil e fluída", describió la alcaldesa, y que se alcanzaran "consensos", destacaron ambos.

"O desenvolvemento das cidades é tamén o desenvolvemento de Galicia", afirmó Rueda

Y eso que pintaban bastos. A Méndez ya le pareció el colmo que tuviera que esperar cinco meses para reunirse con el nuevo presidente autonómico; la molestia subió un grado cuando el lugar y el día fueron fijados "unilateralmente" por Rueda y estalló cuando vio que la Xunta presentaba sus Presupuestos para 2023 la semana pasada, antes de escuchar a la mayoría de los alcaldes de las urbes.

Méndez estalló a su manera, con adjetivos y acusaciones gruesas, como que Rueda desprecia a los lucenses por actuar de esa manera, pero guardando el respeto institucional y acudiendo religiosamente a la cita. "Si fuera Abel Caballero no venía", se escuchaba ayer entre su equipo mientras asesores y periodistas esperaban a que Rueda y Méndez salieran del despacho.

No estaban solos, porque sabiendo cómo la gente de Rueda había preparado la reunión, la alcaldesa acudió con el portavoz de su gobierno y concejal de medio ambiente, Miguel Fernández. Lo lógico, según Méndez, es que el encuentro se llevara a cabo en el Concello, una vez que el presidente elegía viajar a Lugo en vez de que fuera la alcaldesa a Santiago, como en otras ocasiones con Alberto Núñez Feijóo. Pero la reunión se celebró en la sede de la Xunta en Lugo y en compañía del delegado del Gobierno gallego en la provincia, Javier Arias.

"Agradézolle os compromisos ao presidente, pero a relación interadministrativa ten que ser moito máis áxil", afirmó la alcaldesa

La candidata del PP a la alcaldía, la mindoniense Elena Candia, había contribuido a caldear el ambiente en los días previos, cuando acusó a la regidora de ir de "vítima" por sus lamentos respecto a las maneras de Rueda y la animó a ir con ánimo de «diálogo" y no de "confrontación".

Pelillos a la mar

Méndez y Arias optaron por echar pelillos a la mar, hablaron y se entendieron. O eso es lo que quisieron trasladar en la comparecencia pública posterior, donde había más asesores que periodistas para tomar nota. "Fomos ao práctico, que é o que se nos pide por parte dos cidadáns, que sexamos pragmáticos e cheguemos a acordos", resumió la regidora. Esta agradeció los compromisos que adquirió Rueda con la ciudad, pero no dejó pasar la ocasión de pedir que "a relación interadministrativa sexa máis áxil e non entorpeza os procedementos". A diferencia del viernes, no enumeró todos los permisos de la Xunta por los que espera el Concello ni mencionó el fracasado proyecto de la playa fluvial, para el que llegó a haber permiso condicionado y ahora la Administración autonómica descarta.

"O desenvolvemento das cidades é tamén o desenvolvemento de Galicia", afirmó el presidente de la Xunta, por lo que es "obrigada e desexada" la colaboración entre las administraciones allí donde sea necesario. Y donde sea posible, porque "non todo van ser acordos", bromeó Rueda. Hay temas donde "é coñecida a postura da Xunta", que no tiene ni la más mínima intención de ayudar a pagar la factura de los arreglos del nuevo auditorio. "A acta de recepción non acreditou que o edificio estivera en mal estado", afirmó el presidente. "Si se acreditou, cun informe", replicó la alcaldesa.

Rueda lleva a cuestas el sambenito de continuista, pero a Lugo vino con hoja de ruta propia y no tuvo problema en enmendar a su predecesor y en corregir a su candidata a la alcaldía. La Xunta vuelve a comprometerse, al menos de palabra, con el museo de la romanización, que Feijóo descartara, y ve necesario pechar "temas que levan tempo esperando unha solución", como el plan Paradai, que Candia no ve prioritario.