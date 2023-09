Pinocho chega a Lugo o vindeiro luns

A oferta cultural de Lugo non para de medrar. Na cidade existen numerosas opcións para gozar de plans de ocio pensados para todas as familias, e o vindeiro luns os máis pequenos da casa teñen unha cita con Pinocho no Auditorio Municipal.

A empresa de producción cultural EducaTeatro Produccións acercará ós cativos ó teatro nunha gala que comezará ás 17.00 horas e que ten un prezo de 10 euros por entrada. As anticipadas xa poden adquirirse en ataquilla.com e as que sobren venderanse ese mesmo día no Auditorio.

A obra, titulada 'O mundo máxico de Pinocho', terá unha duración de 60 minutos e mesturará diferentes técnicas como voces e piano en directo, teatro musical ou espectáculos máxicos e corpóreos. Está pensada para que goce dela o público familiar con nenos maiores de 2 anos.

Aparticipación do público terá unha grande importancia xa que ó entrar á obra todos os asistentes recibirán un marcapáxinas con forma de variña máxica coa que axudarán á Fada Mimadriña nos seus trucos.