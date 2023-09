Pin: "En este país hay que buscar la concordia, como en la Transición, no la confrontación"

Defiende la cooperación público-privada.

La forma de competir hoy en día entre las distintas zonas geográficas no es, como se pensaba antes, en función de la capacidad de competencia del sector privado, sino que es la consecuencia de la cooperación entre tres sectores de la sociedad: los empresarios, los poderes públicos y las personas que se dedican a acción social. La conjunción de los tres puede dar lugar a una agencia económica o asociación económica que le permite competir a nivel mundial. Incluso con temas que nos parecen locales, como el turismo. Galicia es una zona de recepción turística importante. Y eso ha sido en función de la cooperación del sector público, con el interés de la Xunta en impulsar este tipo de acontecimientos; del sector privado, la hostelería, y de la Iglesia católica, con el Xacobeo.

¿Cómo se puede mejorar esa cooperación?

Muchas veces parece que estos sectores tienen intereses contrapuestos, pero no es verdad. Los intereses son conjuntos y sinérgicos.

¿Se corre el riesgo de que alguna comunidad autónoma se quede atrás en competitividad porque no cristaliza esa cooperación público-privada?

Es un esfuerzo conjunto, por tanto tiene que ser interés de los tres. Una de las razones de las administraciones públicas para el crecimiento económico es la recaudación de impuestos. Hay dos formas de recaudar más, una es ampliar las bases imponibles, por ejemplo subir el Iva del 21% al 25%, y otra más sensata es bajarlo del 21% al 20% o al 18% y ampliar el número de transacciones. Si la administración pública solo piensa en recaudar más subiendo impuestos lo que hace es ahogar al sector privado. Tarde o temprano dejará de existir el sector privado. Sin embargo, si lo que hace es propiciar el crecimiento del sector privado, incluso con menos tipos impositivos, puede recaudar más.

¿Propone, por tanto, bajar los impuestos?

Defiendo tener unas administraciones públicas bien financiadas en base a crear una gran riqueza en la zona.

Usted se encontraba en el Congreso de los Diputados cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero dio el golpe de Estado en 1981. ¿Qué recuerda del 23-F?

Yo recuerdo que, como pasa siempre, todo mal tiene su bien. El 23-F fue un hecho que avergonzó a una parte de la sociedad española, pero tuvo la virtud de que una parte mayoritaria de la sociedad española supo reaccionar y consolidar la democracia. Yo recuerdo haber estado sentado en mi escaño no con miedo sino enfadado porque pensaba que otra vez un espadón, como los del siglo XIX, viene a acabar con la democracia española. Parecía la historia repetitiva de una España que jamás iba a tener libertades. Afortunadamente la gran mayoría del pueblo español reaccionó y la Transición se consolidó todavía más.

Sobre el 23-F se posicionaba esta semana el exalcalde de Barcelona Xavier Trias de Junts, que acusaba al PSOE de estar detrás del golpe de Estado. ¿Qué le parece?

Yo no creo en las teorías de la conspiración.

La fragmentación del Congreso en partidos y partiditos genera dificultades a la hora de crear mayorías suficientes

¿Cómo está viendo el proceso de investidura, con la candidatura que defenderá la próxima semana en el Congreso de los Diputados, en principio sin visos de prosperar, el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo?

Lo estoy viendo complicado por la matemática parlamentaria. La fragmentación del Congreso en tantos partidos y partiditos genera dificultades a la hora de crear mayorías suficientes. Pero España como país tiene una fortaleza que los españoles no somos conscientes de la misma. Se cuenta una anécdota del canciller Von Bismarck, a finales del siglo XIX, que le preguntaron cuál era la nación más fuerte de Europa y respondió que sin ninguna duda España porque dijo que los españoles llevaban dos siglos intentado destruirla y no lo habían conseguido. Hay que ser optimistas del sentimiento de España entre los españoles a pesar de todas las disquisiciones nacionalistas, que no dejan de ser aspiraciones de políticos de pueblo, que lo que quieren es vivir de eso. Que no se engañen los votantes. Los que votan nacionalista están facilitando el negocio de estos políticos que quieren vivir de ello y han encontrado una mercancía. En este país hay que buscar la concordia, como en la Transición, no la confrontación, no solo en la política sino también en la cooperación público-privada.

¿Qué opina de que Carles Puigdemont le exija a Pedro Sánchez, entre otras demandas, una ley de amnistía para que Junts apoye su investidura?

Ya se sabe lo que están opinando no solamente las personas que no están en el Partido Socialista, sino los socialistas que estuvieron en la Transición. Pregúnteselo a ellos.