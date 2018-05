Lo pillan por quinta vez al volante con el carné retirado y lo condenan a 9 meses en Lugo

Lo condenaron cuatro veces en poco más de un año por conducir con el carné retirado y no escarmentó ni lo más mínimo. De hecho, fue sorprendido al volante por quinta vez sin el permiso en vigor y la jueza optó por imponerle la pena máxima legal por su "voluntad rebelde al cumplimiento de las normas penales".

Tal y como consta en la sentencia, el artículo 384 del Código Penal castiga los delitos contra la seguridad vial por pérdida de vigencia del carné tras la pérdida total de puntos con la pena de tres a seis meses de prisión o con multa de doce a 24 meses.

Entre julio de 2015 y octubre de 2016, el acusado fue condenado cuatro veces por este delito. En la primera sentencia, dictada por un juzgado de Gernika, le impusieron 8 meses de multa. En la segunda, del juzgado de Instrucción 3 de Lugo, lo condenaron a 12 meses de multa. En las otras dos, también de juzgados lucenses, fue penado a tres y seis meses de cárcel, respectivamente.

Aun así, el hombre se puso de nuevo al volante de su turismo, con el carné retirado, y una patrulla de la Guardia Civil le dio el alto sobre las tres de la madrugada del 10 de junio de 2017. El acusado conducía un turismo por la carretera LU-11 y fue interceptado en un control rutinario a la altura de Nadela.

CURSO. Los agentes comprobaron que no tenía el carné de conducir en vigor y el conductor, según explica la sentencia, "alegó como excusa que creía que lo había recuperado por haber realizado el correspondiente curso, pero que no estaba seguro, circunstancia que no consta acreditada en modo alguno"

El hombre fue acusado por quinta vez de un delito de conducción sin permiso y el ministerio fiscal solicitó la pena máxima que marca el Código Penal para esta conducta -6 meses de cárcel- incrementada a 9 meses al aplicarle la agravante de multireincidencia.

El acusado ni tan siquiera se presentó al juicio, que se celebró en su ausencia, y la jueza del Penal número 1 de Lugo le impuso finalmente los 9 meses de prisión que solicitaba para él la acusación pública.