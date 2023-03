Pillados en Lugo ocho conductores ebrios, otro drogado y 19 más por diversas infracciones

La Policía Local realizó en Lugo en las noches del lunes y el martes un dispositivo especial para vigilar que se cumpliese la normativa de seguridad vial, para lo que estableció varios controles en calles de la ciudad, usando vehículos rotulados y camuflados.

Los agentes sorprendieron en la Praza da Milagrosa y en las calles Curros Enríquez, Portugal y San Roque a ocho conductores ebrios, que dieron en las pruebas a las que fueron sometidos entre 0,35 y 0,69 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Cinco de ellos han sido sancionados con 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné, dos con 1.000 euros y seis puntos, respectivamente, y el otro tendrá que comparecer en un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial.

En la Rúa Portugal dieron el alto a un conductor que dio positivo en THC, que es el principal psicoactivo del cannabis. Le impusieron una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso. También le inmovilizaron el vehículo.

Además en estos controles detectaron otras 19 infracciones graves a la ley de seguridad vial: ocho vehículos cuyos titulares no han pasado en plazo la ITV; uno que circulaba con ella desfavorable; tres sin seguro obligatorio; tres conductores sin llevar puesto el cinturón de seguridad; dos con el permiso de conducción caducado; uno por no efectuar el cambio de su permiso y otro por conducir un vehículo careciendo de carné al no poder ser cambiado.