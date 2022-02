Pilín solo tiene una marcha: pa'lante

Pilar va a cumplir 60 en abril, pero para medio Lugo sigue siendo Pilín, uno de esos nombres hipocorísticos que a ciertas edades solo saben sobrellevar sin perderse el respeto personas de buena cuna y pocas estrecheces, acostumbradas al alarde y con posibilidad de ponerse el mundo por montera. Cuca, Chabeli, Chon o Tita, por citar a algunos.

Pilín es todo eso pero, sobre todo, mucho más: la orgullosa hija de los Estévez Linares, apellidos que aún abren puertas en Lugo; la activa y dispersa empresaria que siempre apostó por sí misma; la política desacomplejada que fue Ayuso antes que Ayuso; la influencer local antes de que existiera Instagram; la vitalista casera de un "inquilino" al que trata de desalojar a base de quimioterapia. Una mujer atrevida que solo entiende una forma de vivir: "Soy una echada pa’lante".

Con 18 años, Pilar Estévez ya era madre de una hija y afiliada a Alianza Popular. Con 21 tenía un hijo más y su carácter "de luchadora que quiere arreglar el mundo" empezaba a dirigirla hacia la Cámara de Comercio, la CEL o la Asociación de Mujeres Empresarias, de la que fue una de las fundadoras. Cuando en 1995 la llamó el aún todopoderoso Francisco Cacharro, cacique tardío y amigo de la familia, para entrar en la lista al Concello que encabezaba Joaquín García Díez, decidió no cambiar de marcha: hacia delante.

"Para mí Paco Cacharro fue un amigo y una persona que me promocionó", recuerda, "siempre lo aprecié, siempre pude contar con él. Para mí era un crack". Le viene a la cabeza una anécdota que se supone que lo explica: "Cuando tomé posesión como teniente de alcalde de Policía Local, llega una persona conocida vinculada al PP y me deja un sobre. Eran multas para que las arreglase. Le dije que yo no había venido a eso, y que no solo no se las arreglaba sino que iba a investigar si se hacía eso con las multas. Hablé con Cacharro y le dije lo que había hecho y me respondió que le parecía muy bien, me dio todo su apoyo".

Estilo | "Cuando tenía que ir a hablar con los profesores, mi hijo me decía: 'Mamá, ¿puedes ir normal?"

Esa toma de posesión de la que habla fue al principio de su primer mandato como concejala, con García Díez de alcalde con mayoría absoluta, entre el 95 y 99. Y, pese a que se encargó de otros cometidos, es por su labor al frente de la Policía Local por lo que sería más recordada. Los que la quieren bien, todavía ensalzan cómo funcionó este polémico cuerpo de funcionarios municipales en aquellos años bajo su maternal dirección; otros la señalan como responsable de todos los problemas que el Concello y la ciudad han tenido desde entonces con unos agentes a los que malcrió. "Es que llegas a un estamento en que el jefe estaba acomodado en su despacho. Yo me parezco mucho a mi padre y él hablaba en Gadisa con todos, del primero al último, y tenía información de todo. Que el jefe despachase conmigo contándome lo que quería no me parecía normal. Tenía reuniones con los mandos de la noche y recababa información. Había unos mandos intermedios con los que me gustaba hablar de todo", razona Estévez.

Dos de esos mandos eran Piñeiro —actual jefe del cuerpo, para orgullo de Pilín— y Vázquez Río, encarcelado en el caso Carioca: "Para nada sabíamos lo que estaba pasando; y tengo que decir que Vázquez Río llevaba muy bien el turno, profesionalmente no tuve ni un problema con él". Luego resultó que lo de la retirada de multas lo investigó, años después, la jueza Estela San José. Unos 80 agentes fueron imputados y, finalmente, todo fue sobreseído.

Puede presumir que de aquel mandato salió la idea del Lugo que es hoy, con decisiones como la peatonalización del casco histórico, pero en las elecciones del 99 el PP perdió la mayoría absoluta y dio paso a la era Orozco. Se dijo que buena parte de la culpa fue de Cacharro por cambiar a García Díez por Ramón Arias. "Había dos versiones: una que había sido la decisión de Cacharro y otra que él no quería seguir. A mí Joaquín me dijo que no quería continuar. No sé qué parte de cierto hay en una o en otra. Creo que eso solo lo supieron Cacharro y Joaquín", opina.

Pasó los siguientes cuatro años como concejala de la oposición, "que es mucho más dura que el gobierno". No fueron años buenos tampoco a nivel empresarial, porque su ilusión por la tienda de complementos que regentaba se fue diluyendo entre el desánimo y los todo a cien. Se llamaba Dafnis, como el pastorcillo de la novela griega que descubre el amor junto a Cloe en Lesbos. Lo de los nombres, ya digo.

Concello | "Había comerciantes que se negaba a la peatonalización sin conocer el plan. Fue un drama, me dolía el alma"

En las siguientes elecciones le dijo a Manuela López Besteiro, eterna alcaldesa de Bagdad, que "gracias, pero no", que con ella no iba en la lista, y Cacharro la adoptó para el Inludes. Estuvo hasta julio de 2007. Antes había votado para avalar a José Manuel Barreiro como líder del PPdeG, cosa que le sentó tan mal a su protector que su última decisión antes de dejar definitivamente la Diputación fue cesarla: "No entré en política para hacer lo que me dijeran los demás, siempre fui muy clara. Nunca supe por qué se enfado Cacharro, pero para mí sigue siendo una persona entrañable".

La única política en España que había conseguido pasar de la AP de Fraga al PP de Aznar y de ahí al PP de Rajoy sin haber hecho nunca la transición de morena a rubia, decidió dejar la política y volver a la vida. Primero fue socia en una empresa de material deportivo y luego levantó unas pistas de pádel en O Ceao. "Me gusta trabajar, de todo disfruté mucho", dice, aunque con 53 años decidió darse un respiro, para ella, para sus nietos y para el que es su pareja desde hace 35 años.

Iba a ser solo eso, un respiro, pero apareció su "inquilino". Hace cuatro años que soporta un cáncer que por momentos la deja hasta coja, pero que no ha podido borrar ni su sonrisa ni su energía ni cambiar ese estilo de ser y de estar atrevido hasta la osadía: "El día que deje de arreglarme y me abandone, estoy muerta", avisa Pilín, porque "la vida hay que verla con optimismo". Y tira pa’lante.



Lo que fue

Concejala del PP entre 1995 y 2003, dirigió la Policía Local y participó en el gobierno que peatonalizó el centro de la ciudad. Posteriormente trabajó en el Inludes en la Diputación, hasta su destitución en 2007 por Francisco Cacharro.

Lo que es

Empresaria desde muy joven, tuvo primero una tienda de complementos y después de dejar la política se dedicó a la venta de material deportivo y montó las primeras pistas de pádel en O Ceao. Desde hace seis año se dedica a su familia y a sí misma.