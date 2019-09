Adiós a Pilar Tabernero de Souza

La estoy viendo; eran mediados de los años 50 y Pilar Tabernero, hija del comandante Tabernero y de doña Balbanera, levitaba más que caminaba por el cantón, mientras que las señoras, desde las terrazas del Ibor, del Centro o del Cantombar reconocían: "¡Cómo se nota que viene de París!".

Porque ella, nacida en Lugo hacia finales de los años 20, se había ido a la capital de Francia, había estudiado allí ballet clásico y regresó a nuestra ciudad hecha una parisina. La ropa, el peinado, el maquillaje, los andares, hasta un leve acento extranjero que se le escapaba de vez en cuanto, la convertían en una de las muchachas más cosmopolitas de aquel Lugo con no más de 40.000 habitantes, que pronto se le quedó pequeño.

Estuvo aquí una temporada; llegó a dar clases de ballet en el Círculo, volvió a Francia, se casó con un africano, Rossé de Souza, señor elegantísimo que vestía como un gentleman, tuvo tres hijos, dos chicas y un chico (Natalie, Clara y Pablo) y para mí se desvaneció en el tiempo y en el espacio hasta que hace un par de años recibí una llamada telefónica suya desde Togo. Tal vez hacía medio siglo que no nos hablábamos y ahora mismo no me acuerdo de cuál fue el motivo de su llamada. Sé que estuvimos charlando casi una hora, que me preguntó por gente de Lugo, que me contó que tenía en Togo una escuela de danza y que seguía dando clase aunque el peso lo llevaba su hija Natalie y que de su academia habían salido algunas de las mejores bailarinas del país, algunas situadas en ballets del extranjero.

Quedamos en hablar más veces y hasta la animé a volver por aquí. Pero ni vino ni hablamos más. Este fin de semana ha hecho un battu y se ha ido a las estrellas. Tenía algo más de 90 años.