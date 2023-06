Pilar Rodríguez Ledo: "La de Familia es la especialidad menos cuidada del sistema"

La flamante presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia repasa en esta entrevista algunos de los motivos por los que su especialidad parece estar perdiendo tirón. Recuerda que el sistema sanitario español descansa en la Primaria, de manera que esa crisis repercute de forma clara en el resto.

¿Por qué cree que Familia ha perdido atractivo para los médicos jóvenes?

La situación que estamos viviendo es compleja desde hace mucho tiempo, en el que la medicina de Familia ha sido la especialidad menos cuidada de todo nuestro sistema sanitario. Siendo la que tiene el mayor número de médicos, es donde menos inversiones se ha hecho, a la que se ha dedicado menos porcentaje de gasto sanitario. De hecho, la OMS recomienda que al menos el 25% del gasto sanitario se dedique a Atención Primaria y esto no es así ni de lejos. Hay una media en torno al 14% y algunas comunidades autónomas que, afortunadamente, le dedican un poquito más. Hay además falta de educación sanitaria. Se hace un uso de los recursos sanitarios, con la gran accesibilidad que tiene la Atención Primaria, a veces por encima de las necesidades. Todo esto contribuye a no poner en valor la medicina de Familia. Son muchas las cosas que componen todo ese conglomerado que pueden hacer que no resulte atractiva. Aunque yo ahí tengo mis matices. Yo creo que lo que pasa es que hay otras especialidades que son más cómodas, que es distinto a decir que no resulta atractiva la Medicina de Familia.

¿Son más cómodas porque sabes que, por ejemplo, si las eliges vas a vivir en una ciudad grande?

Sí. O a lo mejor incluso no vas a hacer guardias o tienes la opción de tener una privada buena que te dote de más medios económicos porque, bueno, todos utilizamos el trabajo para realización personal y profesional, pero también para alimentar a nuestras familias. O puede que dispongas de más tecnología, que no solo es llamativa para la gente joven sino que además te da certezas. Lo que más miedo nos da a las personas es la incertidumbre y donde más incertidumbre se maneja es en todas las especialidades que son generalistas y especialmente las de fuera de los hospitales. ¿Cuál es la especialidad generalista que se ejerce fuera de los hospitales? Familia.

Teniendo en cuenta que hay circunstancias que no se pueden cambiar, que la Medicina de Familia tiene guardias, no descansa en la tecnología, tiene menos posibilidades en la privada... ¿qué se puede hacer para que recupere el tirón?

Hay que diferenciar la especialidad de Medicina de Familia, de la profesión de médico de Familia. Lo que tiene que recuperar el prestigio es la profesión de médico de Familia, la Atención Primaria. Lo que habría que hacer es dotarla de más recursos, recursos humanos, recursos económicos, organización y compensar los esfuerzos realizados por los desempeños más dificultosos.

Observo que hay dos percepciones entre muchos médicos de Familia: la de que faltan profesionales y la de que, en realidad, no faltan profesionales sino que los que hay se dedican a tareas redundantes, que aportan poco valor añadido, como las administrativas. ¿Qué opina?

Yo creo que se dan las dos cosas. No sabemos exactamente cuántos médicos necesitamos hasta que se dejen de hacer cosas que no aportan valor ninguno. Seguramente no faltan tantos médicos como creemos si las cosas se organizaran como deben organizarse, claro. Hay que dejar de hacer burocracias que no aportan valor a nadie porque no afectan solo a los profesionales sino que también recaen sobre el paciente, que puede tener menos tiempo de atención y a veces les obliga a más visitas y a más cuestiones que no le aportan valor alguno.

Preside ahora una sociedad de ámbito nacional y ya antes estaba en su directiva. Conoce la realidad de diferentes comunidades. ¿Cuáles diría que son en las que funciona mejor la Primaria y los médicos de Familia trabajan con menos problemas?

Es muy difícil de decir. Hay algunas comunidades que son más caóticas y otras menos, pero la situación no es buena en ninguna o por lo menos es mejorable. Es decir, es mejorable en todas tanto el funcionamiento como la coordinación entre niveles asistenciales, que es la asignatura pendiente.

¿Resulta decepcionante que cuando se anuncia un plan para Primaria, como hizo hace poco el presidente del Gobierno, el grueso de la inversión sea para infraestructuras y no para recursos humanos?

Esas medidas —y no sobrando ninguna cosa porque hay muchos centros que lo pueden precisar—, cuando se tienen grandes necesidades de cosas importantes como son los recursos humanos, a veces lo que generan es frustración; es decir, todo lo contrario de lo que pretendían. No se trata de tomar medidas aisladas sino de generar un plan. Lo que reclamamos es plan de Estado por la sanidad; un conjunto de medidas que, aunque se apliquen de forma progresiva, que entendemos que tiene que ser así, cuente con un plan estructurado y un objetivo claro, no con el aquí te pillo, aquí te mato para ver si consigo el beneficio temporal.

En Galicia se están ofreciendo plazas de difícil cobertura que permiten hacerse con un puesto fijo sin oposición pese a lo que no acaban de resultar interesantes.

Es un problema muy complejo. Sin duda, creo que ese es un buen tipo de contratación, pero hay otras cosas que a lo mejor no están en el mismo nivel. Al final hay que intentar mejorar todo un poco. El camino está en hacer esa medida y muchas otras para seguir avanzando, para que funcione todo mejor y que la gente, los pacientes y las comunidades estén satisfechas de su sistema sanitario.

A lo mejor no es la seguridad de una plaza fija lo que ansían los médicos de familia más jóvenes sino quizás más sueldo o más posibilidades de conciliación.

Totalmente de acuerdo. Posiblemente la gente joven tenga otras inquietudes. A todos nos ha agradado tener una plaza fija, pero está claro que ellos valoran el tiempo libre y otras cosas. Es muy difícil crear satisfacción solo con una medida. Habrá que poner el resto. También es verdad que a esas plazas de difícil cobertura optan todos los profesionales que no tienen plaza fija, los que acaban de salir y los que todavía no la tienen de años anteriores, que son los que tienen méritos y, sobre todo, los que priorizan más la seguridad.