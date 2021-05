Pilar Penela: "Ahora mismo, nuestros alumnos son expertos en pandemia"

LE CUESTA hacerse al puesto porque todavía se ve más como secretaria académica que en la dirección, donde releva a María Asunción Núñez Magdalena, que ocupó este cargo durante once años. Todavía con el nombramiento fresco —fue el pasado día 10—, Pilar Penela Puga comienza a diseñar cuál será su plan de actuación ahora ya al frente de la escuela. Un centro al que llegó hace veinte años, tras trabajar como supervisora y en el laboratorio del hospital de Calde, y donde da las materias de Enfermería Clínica II y Geriatría.

¿Qué es lo primero que se plantea hacer desde la dirección?

Una de las cuestiones más importantes para mí es potenciar la investigación. Hasta hace diez años, los enfermeros no teníamos acceso al doctorado. Ahora sí, al pasar los estudios a grado.

¿Hay pocos enfermeros que se dediquen a la investigación?

Sí, pocos. La carga asistencial es importante y no hay ayudas económicas para la investigación. Se dan pocas facilidades para hacer el doctorado. Pero es importante para poder avanzar en el estudio de varias cuestiones que afectan a nuestra profesión, aplicar la investigación a la práctica clínica y también porque abre la puerta a dar clase en la universidad o en esta escuela.

¿Cómo están las prácticas? ¿Hacen muchas los alumnos?

Sí, en segundo y tercero, hacen dos meses, y en cuarto, todo el año y en turnos completos en el Hula. Lo que queremos es poner en marcha un programa informático para intentar mejorar el aprendizaje con prácticas virtuales. Es una aplicación que hace simulaciones de prácticas de cuidados de enfermería, con la que los alumnos se verían abocados a tomar decisiones en situaciones puntuales y casos prácticos.

¿Habrá algún cambio en el plan de estudios del grado?

Vamos a intentar convertir algunas materias anuales en cuatrimestrales. Por ejemplo, Enfermería Clínica o Fundamentos. De esta forma, Cuidados Paliativos o Cuidados de Urgencias y Críticos podrían ser materias independientes. Eso lo pondríamos en marcha en el curso 2022-2023 desde primero. También es importante estudiar técnicas de comunicación con los pacientes para potenciar la faceta humana de nuestra profesión. Ahora mismo, nuestros estudiantes son expertos en pandemia pero es importante estudiar la comunicación terapéutica y las estrategias de enfrentamiento de duelos porque el enfermero es el que está a pie de cama con el paciente y hay que ofrecer apoyo emocional, además de reducir el dolor y dar una atención centrada no solo en el paciente sino también en la familia.

¿Algún proyecto más?

Queremos retomar, en abril del año que viene, las jornadas de enfermería, que son un referente de la escuela y cumplirían ya veinticinco ediciones. Es una actividad importante para la escuela porque muchos estudiantes presentan ahí sus trabajos de fin de grado.

¿Cuánto profesorado tienen?

A tiempo completo, solo somos cuatro profesores: la directora, la secretaria académica (que ahora es María José Ferreira) y los coordinadores de movilidad y de prácticas. El resto son profesores a tiempo parcial, que trabajan por la mañana como enfermeros y por la tarde son profesores. En total, somos veinticuatro docentes, de los que ocho son doctores y cinco, doctorandos. Ahora, sacaremos cuatro plazas más.

¿Y cuál es el número de alumnos que hay ahora mismo?

Teníamos 68 alumnos hasta el curso pasado y este subimos a 70. La nota de corte está en 10,650. Es una nota bastante alta porque aquí viene gente de fuera, de León y de Asturias, porque es la ciudad que está más cerca de sus comunidades. Por eso está solicitada y siempre cubrimos las plazas.

Casi todo el alumnado lo forman mujeres, ¿no?

Sí, solo hay un diez por ciento de hombres. Esto siempre fue así. No me preguntes por qué. No es de ahora solo.