Pilar Murias: "Queremos organizar residencias artísticas no Pazo de Montenegro"

Na semana de presentación do programa de Lugo Cultural, Pilar Murias repasa parte da actividade da súa área.

Cando se trasladou o Vicerreitorado, a USC anunciou que agora no Pazo de Montenegro se farían actividades culturais. Que plans ten para este edificio?

Son contundente: non se reabre nada porque non se pechou nada. Todas as explicacións ao respecto xa as deu o reitor en decembro e non hai cambios. Desde a miña área si que se vai definindo máis a programación e contamos co pazo como espazo de proxección importante. Na primeira proposta que se presentou a Maite Ferreiro para a continuidade do Lugo Cultural este ano estaba previsto que gran parte das actividades tivesen lugar nalgún destes espazos, no Pazo de Montenegro, na Casa do Saber. Os grandes concertos do Lubicán non teñen cabida aquí, pero o Lubicán íntimo si que vai vir para aquí, tamén o festival de teatro, a danza... É verdade que, con motivo da rehabilitación doutros espazos, o pazo lévase usando dende hai máis dun mes para acoller os ensaios de danza e teatro. Como estamos renovando as que eran as aulas tradicionais de danza e teatro, estase tirando dese espazo. E vai ter máis usos porque, das xornadas de benvida, algunha das actividades terá lugar aquí. Desde unha área que é moi próxima á miña, que é a de deportes, estívose empregando para actividades do programa Corresponsables. Estamos traballando con dous obxectivos fundamentais: o apoio a artistas emerxentes e buscar na expresión artística elementos de reflexión para levar ás nosas aulas, e pensamos que este espazo nos servirá para iso. Hai un proyecto ambicioso que este ano non será posible ao cen por cen pero oxalá o ano que vén se poida plasmar máis.

Cal será?

Este ano faremos unha exposición de emerxentes, pero queremos facer tamén residencias artísticas e os espazos que deixa este edificio poden servir para iso.

Para estancias de artistas que creen nese espazo a súa obra?

Para a creación da obra e para que se poida ver despois nese espazo.

Como se elabora un programa como o de Lugo Cultural?

Leva unha traxectoria de casi 30 anos. Esta universidade leva programando cultura en Lugo dende hai casi 30 anos, ese é un valor impresionante. Moitas das actividades do programa son clásicos que funcionan, por iso en gran medida é continuísta. É verdade que neste novo equipo de traballo na Vicerreitoría ese é un dos piares fundamentais: apoiar todo o que está emerxendo desde o punto de vista artístico. O Lugo Cultural engancha moi ben porque ten moita tradición de traer grupos que están arrancando e despois teñen certa proxección. Recuperamos o programa Na Calzada, que ofrece a intérpretes de música clásica que se están formando fóra un auditorio dentro da súa propia cidade.

Como pode achegar o estudante propostas de actividade cultural?

Iso é algo no que estamos a traballar, de feito está nas liñas de programación, que exista maior comunicación cos estudantes. O que nos serviu bastante foron as actividades que organizamos nas xornadas de benvida. Tiveron lugar en setembro. O que programamos foi unha serie de actividades mostrando moito do que inclúe a nosa oferta durante o ano. Presentamos unha aula aberta de teatro, de danza, de deportes, de coro, de orquestra... O que conseguimos con iso foi ter unha idea de canta xente se nos apuntaba a cada unha das actividades. Funcionou ben para propostas que de por si xa funcionaban ben, como o teatro. Se sempre había 40, 50 persoas, este ano había máis de 90.

Estamos a traballar para que os estudantes poidan achegar as súas propostas de actividades culturais"

Se unha estudante do campus quixese facer un taller de podcast, por exemplo, como pode facer chegar esta petición?

Hai un acceso directo á Vicereitoría porque é obvio que se pode escribir un mail cunha proposta. Non temos un procedemento establecido, que é o que digo que temos que poñer en marcha porque nolo marcamos como deber. Agora propoñemos nós as cousas. Precisamente de podcast, collage, videocreación... faremos unha masterclass de dúas horas e grabaremos un MOOC [cursos en liña masivos, segundo as súas siglas en inglés], algo que despois quede aí e que poidan ir ver os estudantes ao campus virtual. Usaremos esas visualizacións para coñecer o interese que espertan e programar unhas actividades un pouquiño máis longas o ano que vén. O que temos claro é que aos estudantes e a todos polo ritmo de vida que levamos nos custa moito comprometernos con actividades longas. Ao mellor temos que modularizar. Temos un Consello do Estudantado e eles tamén son unha vía de comunicación de propostas. Este ano sacamos por primeira vez unha convocatoria para financiar proxectos culturais que veñan de calquera da comunidad universitaria, incluídos os estudantes. Tivo unha gran resposta con 25 propostas. Un grupo da Facultade de Veterinaria presentou unha proposta de actividade de Dragon Boat e doutro da residencia Bal e Gay recibimos tres propostas, unha delas intercampus, relacionando todas as residencias. Son moi optimista de que acade o financiamento.

Son suficientes as prazas de residencias en Lugo?

A universidade ten un compromiso moi grande coas prazas das residencias públicas. É fundamental o papel que xogan esas residencias públicas nas posibilidades de estudar para gran parte do estudantado, xente con problemas económicos que paga unha cota mínima. Esa é unha función fundamental para a USC, protexer esas prazas de residencias para seguir ofrecéndoas.