Pilar de Lara: "Voy a seguir vinculada a Lugo y pienso litigar hasta el final"

Acudió este lunes por la mañana a la sede judicial de Armando Durán —para prestar declaración como víctima de amenazas por parte de un detenido— y no pasó desapercibida. La cita de Pilar de Lara la llevó de nuevo a Instrucción 1, precisamente el juzgado del que fuera titular hasta que el Consejo General del Poder Judicial la sancionó— por dilaciones indebidas en sus macrocasos— y la arrancó de cuajo de su puesto. Sin embargo, a pesar de que la noticia le cayó como «una cadena perpetua, De Lara hace un balance "positivo" de su paso por Lugo. "Soy una persona optimista y creo de todas las experiencias se aprende algo, incluso de las negativas. Yo aprendí muchas cosas en este juzgado, y aunque cambie de residencia, voy a seguir muy vinculada a Lugo y voy a seguir viniendo. Mi marido es lucense, tengo más familia en la ciudad y además dejo aquí grandes amigos", afirmaba la jueza en su paso por el juzgado.

Y si en su vida personal conserva a sus amistades, en el ámbito laboral tampoco perdió el aprecio de sus compañeros. De hecho, casi un año después de su cese, su presencia en los pasillos de los juzgados de Lugo congregó a numerosos compañeros de profesión, abogados, funcionarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no quisieron perder la ocasión de saludarla. Pilar de Lara recibió multitud de muestras de afecto y muchos ánimos para su nueva etapa en el juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada, donde estrenará destino en breve, a finales de diciembre o principios de enero.

"Es un juzgado con mucha carga de trabajo, ya que es mixto, pero tengo muchas ganas de incorporarme cuanto antes. Yo pedí ese destino por proximidad familiar, ya que en Galicia y Asturias no tenía ninguna posibilidad, y fue una sorpresa que me asignaran la plaza", explica. A nivel personal, Pilar de Lara se muestra "satisfecha" con su nuevo puesto, aunque reconoce que, a nivel laboral, su objetivo era obtener un destino en Cataluña.

"Mi preferencia era Barcelona, aunque esté más lejos de Santiago de Compostela, donde estudia mi hija, y también pedí Sabadell y otros juzgados de esa zona. A mí me gustaría especializarme en maltrato animal y allí hay un máster y una catedra especializados en la materia. Era una gran oportunidad a nivel de estudios y de formación", comentaba este lunes la magistrada.

Pero a pesar de las posibilidades que veía en Cataluña, y de las ganas con las que asegura que se marcha a Ponferrada, De Lara anuncia que no su batalla judicial contra la sanción que el arrebató su plaza en el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo no ha hecho más que empezar. "De momento seguimos con el recurso contra la resolución del CGPJ, pero si desestima mis pretensiones, acudiré al Tribunal Supremo, y si es necesario, también iré al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tengo claro que voy a seguir litigando hasta el final", afirmaba este martes De Lara.

AMENAZAS. La magistrada hizo ayer estas declaraciones a este medio mientras esperaba para declarar como perjudicada en tres juicios diferentes contra la misma persona. El acusado, con iniciales M.A.S.C., fue acusado por un episodio relacionado con el ámbito de la violencia doméstica —del que finalmente salió absuelto—, pero le impusieron una orden de alejamiento y la vulneró en varias ocasiones, por lo que fue condenado. El hombre culpó a Pilar de Lara de todas sus problemas con la Justicia y comenzó a someterla a continuos insultos y amenazas, por lo que la jueza lo acabó denunciando hasta en cinco ocasiones.

"Cada vez que me lo cruzaba por el juzgado me insultaba a gritos, tanto a la entrada como en los pasillos. Me llamaba de todo y me amenazaba. Pero además, con el tiempo empezó también a gritarme cada vez que me veía por la calle, a veces en presencia de mi hija. En una ocasión", recuerda, "me vio cuando yo salía de un funeral y no dudó en empezar a gritarme e insultarme delante de todo el mundo. Fueron situaciones muy desagradables y muy tensas. Hoy (por ayer) tuve tres juicios con él y todavía tengo otros dos pendientes".

El acusado llegó incluso a colocarse con una pancarta a las puertas de la sede judicial, en julio de 2018, para criticar las decisiones judiciales de la magistrada. El incidente finalizó cuando la Policía Nacional hizo acto de presencia y comprobó además que el hombre tenía una orden de alejamiento en vigor que le prohibía entrar en el municipio de Lugo, por lo que además de la denuncia de la magistrada, se ganó otra acusación penal por quebrantamiento de medida cautelar.

"Cuando comenzaron las amenazas, yo pedí una orden de alejamiento de este hombre, pero la Fiscalía estimó que no procedía. Aun así, volveré a pedirla, ya que una persona que actúa de este modo nunca sabes como va a reaccionar. Además, creo que nadie tiene que soportar insultos y amenazas", señalaba la magistrada. Por estos hechos, M.A.S.C. fue juzgado ayer en tres juicios de faltas y se enfrenta a sendas sanciones económicas.

El acusado volvió de este modo a ocupar el banquillo en el que ya se había sentado otras veces. La víctima, sin embargo, observó de lejos el estrado que ocupó durante años, arrebatado por una sanción que considera "injusta" y sobre la que todavía queda por decir la última palabra.