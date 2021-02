El abogado de la jueza Pilar de Lara ha apremiado al Tribunal Supremo (TS) para que resuelva sobre el recurso que se presentó a la sanción que le impuso el Consejo General del Poder Judicial, que provocó que tuviera que abandonar su destino en Lugo. Agustín Azparren ha censurado que "ya lleva bastante tiempo", más de un año desde que se presentó ese recurso ante el alto tribunal, y "ya pasaron los trámites". "Estará pendiente simplemente de la deliberación y redactar la sentencia y notificarla", ha señalado.

Aún así, se ha quejado por la "demora" en la resolución del recurso luego del castigo que supuso que abandonara el juzgado de Lugo y que ahora ejerza en otro de Ponferrada, al llevar acarreada la sanción por dilaciones indebidas la pérdida de destino. No obstante, Azparren ya advierte que en el Supremo se suelen "retrasar" estas apelaciones, aunque en este caso lo atribuye también a la evolución de la pandemia y las consecuencias que ello acarrea en este tipo de trámites procedimentales.

"En otros tribunales lo que han hecho es utilizar conexiones telemáticas, con bastantes dificultades porque siempre hay problemas por las conexiones por videoconferencia para deliberar telemáticamente. En los tribunales se produjeron retrasos y supongo que tiene que ver con eso", ha interpretado.

ARCHIVO DEL CASO GARAÑÓN. Preguntado acerca del archivo de la causa de O Garañón y de la impresión que tiene Pilar de Lara al respecto, el abogado madrileño ha confesado que lo desconoce porque lleva tiempo sin hablar con ella. "No lo sé, como ahora hace tiempo que no hablo con ella porque realmente no se ha producido ninguna novedad respecto al recurso. La última vez que hablé fue cuando tomó posesión en Ponferrada. En cualquier caso los jueces hacen las investigaciones y después ya depende de lo que diga la audiencia. Esto dentro de lo que cabe es normal (que tumben instrucciones)", ha esgrimido.

Agustín Azparren no cree que el cierre de investigaciones que llevaba De Lara por la Audiencia Provincial vaya a afectar al recurso interpuesto contra la sanción del gobierno de los jueces. "No tiene que ver. Respecto a lo que es motivo de sanción no tiene mucho que ver porque en cuanto al fondo no se está juzgando sí lo que había eran indicios o no. Hay que tener en cuenta que el juez de instrucción se mueve por indicios. Aquí (el castigo del CGPJ) era por desatención, por retrasos y realmente eso no tiene que ver con el fondo de las resoluciones que se hayan confirmado algunas, o que se hayan revocado otras. Son temas independientes", ha concluido.