Pilar de Lara seguirá en Lugo un tiempo pese a que el CGPJ ratificó la sanción

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó este jueves la sanción a Pilar de Lara, por falta muy grave. Le impone un castigo de siete meses y un día de suspensión de empleo y sueldo, lo que lleva aparejado la pérdida de destino. Sin embargo, esta decisión que parecía poner fin a sus días en el juzgado de Instrucción 1 de Lugo puede que no tenga un efecto tan inmediato.

El CGPJ estudiará si aplaza la ejecución de la sanción, aunque en estos casos es habitual y existen precedentes

La causa es que la jueza va a recurrir ante el Tribunal Supremo y pedir la suspensión cautelar de la sanción mientras no emita una sentencia firme, para lo que tiene un plazo de dos meses. En condiciones normales, este recurso al Supremo no impediría al CGPJ ejecutar de inmediato la sanción, pero la ley contempla la posibilidad, que no la obligación, de que decida esperar en determinados casos excepcionales. Este sería uno de esos casos, ya que si la obliga a dejar su juzgado de Lugo inmediatamente este podría estar ocupado por otro magistrado dentro de dos meses y sería imposible revertir la situación en caso de que el Supremo le concediera la suspensión cautelar.

Tal y como se había explicado anteriormente por parte del CGPJ, la decisión de pleno agota la vía administrativa y, por lo tanto, es ejecutiva de inmediato. Pero el abogado de Pilar de Lara en este procedimiento, Agustín Azparren, confirmó ayer a este medio que interpondrán recurso ante el Supremo, acompañado de una petición de suspensión cautelar de la sanción. Ante esto, Azparren dio por hecho que la ejecución de la sanción no sería inmediata, sino que se aplazaría cuando él comunicara al CGPJ la decisión. Un aplazamiento que él calcula que podría durar entre mes y medio y dos meses, hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre dicha medida cautelar.

Consultado el propio CGPJ al respecto, reconoció que sí existe la vía de la que habla el abogado. Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces, tienen la postestad, existen antecedentes y es práctica habitual posponer la aplicación del castigo en casos especialmente graves, como este. El motivo reside precisamente en la propia sanción, que conlleva la pérdida de destino. Si se ejecuta ya, el juzgado se queda sin titular y sale de inmediato a concurso, por lo que puede suceder que si el Supremo acuerda la suspensión cautelar, ya no sea posible revertir la situación.



EN ESTUDIO. Por esta causa, y pese a que el CGPJ no está obligado, sí que suele acceder a esperar ese tiempo de alrededor de dos meses por la decisión del alto tribunal. En cualquier caso, explicaron este jueves desde este órgano, se trata de una decisión que se toma caso a caso y

tras el estudio de la petición. No pueden asegurar ahora, por tanto, que vaya a pasar, pero sí que existen muchas posibilidades de que así sea.

Este giro en la situación planteada hasta ahora concedería a Pilar de Lara al menos una prórroga para seguir cerrando algunos de los macrosumarios que dirige. Yendo más allá, podría suceder que esa prórroga fuera mucho más larga: si el Supremo acepta la suspensión cautelar de la sanción, habría que esperar a la decisión definitiva del tribunal sobre el fondo de la cuestión, lo que se iría con toda seguridad más allá del año, dados los plazos que se manejan en la sala contencioso-administrativa del Supremo. Y, por seguir con las posibilidades que se abren, si la sentencia al final fuera a su favor, no tendría que abandonar su juzgado de Lugo salvo por su propia voluntad, pidiendo el traslado.

De hecho, la magistrada seguía este jueves trabajando en su puesto con normalidad, pese a la decisión del pleno del CGPJ, que, de confirmarse, implicaría "un daño irreparable a su vida profesional e incluso familiar", como aseguraba su letrado. Agustín Azparren llegó a hablar de que aplicar ahora la sanción "influiría incluso en la conciliación familiar, este derecho del que tanto se habla, que sería muy complicada".

Sin embargo, no aparentó estar muy sorprendido por la contundencia del resultado de la votación, por unanimidad: "Que el pleno ratifique la propuesta de la comisión disciplinaria es lo normal estadísticamente. Entre otras cosas, porque los siete miembros de esa comisión que decidieron la sanción son también vocales del pleno, por lo que es muy difícil obtener una mayoría para revocar".

LOS MOTIVOS. No obstante, una sanción de este calibre del órgano de gobierno de los jueces a uno de los suyos no es ni mucho menos habitual: los casos de pérdida de destino de un magistrado son escasos. Pilar de Lara ha llegado a esta situación después de que su juzgado fuera sometido a un seguimiento por parte de los inspectores del CGPJ desde hace años, dada la cantidad de operaciones que había abierto, el enorme volumen y complejidad de las mismas y los retrasos injustificados y quejas por su comportamiento procesal que fue acumulando.

Fruto de todo ello, el promotor de la acción disciplinaria, la Fiscalía y, posteriormente, la comisión disciplinaria consideraron, también unánimemente, imponer esta sanción por falta muy grave de desatención al juzgado.

Entre los razonamientos que incluyeron en su extenso informe figuran algunos que van más allá de los meros retrasos, como "un abandono selectivo o interesado en el despacho de determinados asuntos". También aludían a la "dejación generalizada de sus deberes judiciales", con "falta de supervisión y control". Una actuación "anómala" que afectó a los derechos fundamentales de los implicados.