Un pie en el bosque con solo cruzar la acera

No es frecuente que las ciudades conserven en su trama urbana espacios naturales vírgenes, o al menos no muy intervenidos por la mano humana, y esa es una particularidad más de Lugo. Con solo andar unos metros o cruzar una acera, los vecinos pueden adentrarse en pequeños bosques en los que recoger frutos muy variados en otoño o conectar con las raíces, como es el caso de ancianos procedentes de aldeas de la provincia que acaban su vida en la ciudad.

Son, con todo, la mayoría de ellos lugares no demasiado transitados y es así en parte porque su estado de mantenimiento no siempre es el mejor. El PP denunció este miércoles el deterioro que sufren muchos elementos del parque de Paxariños, entre As Fontiñas y la carretera del Rato. Son 20.000 metros cuadrados que fueron puestos a disposición de los ciudadanos en 2009 tras una respetuosa intervención llevada a cabo por talleres de empleo que cofinanciaron la Xunta, la UE y el Concello. Se plantaron especies árboreas y plantas ornamentales, sobre todo para fijar la tierra en las zonas más empinadas, ya que se trata de una ladera con mucho desnivel, pero se conservó el arbolado existente, alguno muy longevo.

Por esa razón se instalaron también barandillas de madera, que con frecuencia aparecen rotas, como en la actualidad. En algunos casos es por vandalismo, a lo que no ayudan la inestabilidad del terreno en algunos taludes, sobre todo en épocas de lluvia.

Conejales del PP, en el parque de Paxariños. EP

Otros elementos que fueron instalados en este espacio, como un mirador y un parque infantil, sufren igualmente deterioro y la hierba es alta en algunas épocas, lo que para el PP refleja falta de atención a un lugar que el gobierno socialista presumió en su día.

Desde 2022, el parque está dentro del contrato de mantenimiento de zonas verdes del Concello, adjudicado a Calfensa. La empresa debe ocuparse también de la reposición de barandillas y mobiliario.

En esa fecha también fue incorporado a este contrato el parque Marcos Cela, otra superficie muy ampla que está situada justo en la ladera opuesta de la ciudad y que comparte algunos problemas, como actos de vandalismo. Es, no obstante, un lugar más frecuentado por los vecinos, en parte porque, al igual que Paxariños sirve de atajo para llegar al Rato, el Marcos Cela cumple esa función para alcanzar la zona del Miño.

En el sur de la ciudad hay otros bosques, como las carballeiras de Fingoi. La reciente celebración de la tradicional fiesta universitaria anterior a Semana Santa en una de ellas volvió a poner el foco sobre el uso y el cuidado que se presta a este espacio natural. A pesar de que al lado hay un gran canil, es muy empleado para pasear perros y la abundancia de excrementos suele provocar quejas, sobre todo de familias con niños.

Carballeira de Fingoi. SEBAS SENANDE

Aunque el pulmón verde más céntrico y menos intervenido es O Carme, una extensión de unos 87.000 cuadrados que arranca a dos minutos de la muralla y se prolonga hasta la Ronda do Carme, con caminos y manantiales. La mayor parte de la superficie, por no decir toda, es de propiedad privada, desde pequeñas huertas a fincas más grandes que están en manos de promotores que no han conseguido desarrollarlas por la dificultad que entraña edificar en una zona donde existe patrimonio que la ley obliga a proteger.

Por O Carme discurren caminos históricos, como la Vía Romana XIX y el Camiño Primitivo, y la limpieza y las pequeñas intervenciones que el Concello llevó a cabo en la zona hace casi tres años no sirvieron de aliciente para que muchos más ciudadanos de los habituales se animen a disfrutar del lugar, donde también los propietarios privados tienen deberes pendientes. A muchos les cuesta cumplir con la obligación de mantener las fincas libres de maleza, lo que ayudaría a mejorar la imagen de la zona, aunque fuera a costa de perder ‘bosque’.

Zona de O Carme. SEBAS SENANDE

Empresa privada y brigada municipal para cuidar zonas verdes

El mantenimiento de la mayoría de las zonas verdes de la ciudad está en manos de la empresa Calfensa. Según el contrato adjudicado en 2022, percibirá 14,8 millones de euros durante cinco años por el cuidado de 1,3 millones de metros cuadrados.



El servicio fue privatizado durante el primer gobierno bipartito, cuando medio ambiente estaba en manos del BNG. Con todo, el Concello sigue disponiendo de una brigada propia, que en este momento está formada por seis operarios al haber una plaza vacante por jubilación.

Los trabajadores municipales se ocupan de pequeños espacios, como las zonas verdes y el arbolado de los colegios, numerosas rotondas o, a partir de ahora, los jardines del Centro Integral de Saúde de A Residencia.



Además de bosques urbanos, Lugo también cuenta con dos grandes parques perirurbanos, en torno al Rato y al Miño, muy valorados y usados por los vecinos. Y, en los últimos años y al amparo de fondos europeos, el Concello proovió la creación de nuevos bosques en As Gándaras.