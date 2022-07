A José Manuel Vázquez Castro —presidente de la asociación Somos Unidos por el Cáncer— la vida le dio un vuelco. Una reciente amputación del pie izquierdo le cambió su rutina convirtiéndose, de la noche a la mañana, en un discapacitado y, de momento, dependiente en sus traslados de su mujer, que lo lleva de un sitio para otro.

Pero, pese a que la situación es difícil, el propósito de José Manuel Vázquez es adaptarse a la nueva situación y valerse por sí mismo. Por eso, pese a que perdió parte de una pierna, se propone ser autónomo y hacer su propia vida sin depender de nadie. De esta forma, el presidente de la asociación Somos Unidos acudió a realizar la prueba de motilidad de Tráfico, que lo certifica como apto para poder llevar un coche automático pese a su discapacidad sobrevenida. Pero, en este largo camino, se encontraría con un gran problema: una burocracia lenta.

"Ahora podría manejarme con mi coche, sin que nadie me llevase pero no puedo aparcar en las plazas de minusválido porque todavía no me valoraron la discapacidad, un proceso que tarda un año. Creo que debería haber una tarjeta temporal para personas que, como yo, queremos seguir con nuestra vida, pase lo que pase", demanda.

Vázquez insiste en que, para personas como él, es muy importante aparcar cerca del lugar a donde se quiere ir dado que lo contrario "limita nuestra vida y no nos permite tener la independencia que nos corresponde", dice.

Con coche, pero dependiente

El caso de José Manuel Vázquez no es único. Como él, hay otras personas que también están pagando las consecuencias de una tramitación lenta de la valoración de la discapacidad. "Conocí a un señor en el Hula que se compró un vehículo automático para poder manejarse solo dado que viene a las consultas desde un pueblo que está a 60 kilómetros, pero sigue dependiendo de otros porque lleva esperando catorce meses por la valoración de la discapacidad", cuenta José Manuel Vázquez.

Concello

El presidente de Somos Unidos propone que el Concello facilite un permiso temporal de aparcamiento presentando un informe médico para poder promover la autonomía de estas personas mientras no llega la resolución de discapacidad.