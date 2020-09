Piden ayuda a una patrulla para echar a un gato de un rellano

La Policía Local acudió el fin de semana a un inmueble de la calle Yáñez Rebolo para desalojar a un gato que accedió a los rellanos y que incomodaba a los residentes. Los agentes se trasladaron hasta el edificio poco después de las diez de la noche del sábado, tras recibir la llamada de una vecina explicando que había un gato en las escaleras y no conseguían echarlo, por lo que solicitaba intervención policial. La patrulla comprobó que el animal no pertenecía a ninguno de los vecinos, así que, finalmente, lograron capturar al felino con ayuda de una manta y lo echaron del edificio sin mayores incidentes.

Se olvida la puerta de casa abierta y se moviliza la Policía

Se olvida la puerta de casa abierta y se moviliza la Policía Una patrulla del Grupo Operativo Nocturno de la Policía Local acudió el sábado, alrededor de las once de la noche, a una vivienda sita en la calle Galicia, ya que la puerta del domicilio estaba completamente abierta y nadie respondía. Los agentes comprobaron que había un perro ladrando en el pasillo, por lo que le arrojaron un poco de comida a una habitación y lo encerraron. Acto seguido, los policías inspeccionaron la vivienda y comprobaron que no había nadie en el interior. Los agentes localizaron a la inquilina y la mujer acudió al lugar y manifestó que no le faltaba ningún objeto, por lo que seguramente se habría olvidado de cerrar.