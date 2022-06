Piden ayuda para localizar a una gata perdida durante la tormenta en Campo Castelo

Un cartel con la descripción de la gata perdida. EP

Las tormentas registradas en las últimas horas del miércoles en la provincia de Lugo dejaron medio centenar de incidencias de diversa índole, a las que se ha sumado también la desaparición de una gata doméstica en la céntrica zona de Campo Castelo. Unos vecinos de Lugo piden ayuda para localizar a su mascota, perdida durante el chaparrón de este 15 de junio. Se trata de una hembra pequeña, completamente gris, de pelo corto, con los ojos naranjas y no lleva collar, tal y como explica su familia en los carteles de búsqueda, en los que se agradece "cualquier pista".

"Estará muy asustada", señalan tras la descripción del felino. Y es que las tormentas provocan a menudo episodios de ansiedad o miedo entre las mascotas.

Cualquier persona que haya podido ver a la gata desaparecida puede ponerse en contacto con sus propietarios en los teléfonos 629 628 733 (Gloria) y 630 18 21 00 (Javier) o acudiendo a la Librería Lectocosmos, ubicada en la Praza Anxo Fernández Gómez de la capital lucense.

LOS EFECTOS DE LA TORMENTA. En Lugo, operarios trabajan a destajo este jueves para retirar las ramas caídas en puntos como el parque Rosalía de Castro y los árboles que fueron arrancados de cuajo en Fingoi, As Saamasas y la Ronda do Carme. En concreto, el Concello de Lugo informó de que los bomberos tuvieron que hacer una decena de intervenciones, todas ellas para cortar ramas de árboles. Fueron incidencias de poca importancia que no provocaron daños materiales ni heridos, destacó el gobierno local. Algunas de las zonas donde los efectivos tuviron que intervenir fueron la Avenida Infanta Elena, Camiño da Roca, A Fervedoira, Conturiz, en la carretera de Santa Comba a O Páramo, en Barbaín, en la carretera de Ombreiro y en Fingoi.