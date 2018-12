Piden tras ocho multas que el Concello les indemnice y rehabilite su edificio

Las hermanas propietarias del número 48 de la Ronda da Muralla, un edificio en estado ruinoso y que acumula 8 multas municipales por importe de 40.000 euros debido a que no se arreglan los desperfectos que presenta, presentaron un escrito de alegaciones contra la última orden de ejecución de obras en el que le exigen al Concello que rehabilite el edificio tal y como fue construido y que se les indemnice por el «daño ocasionado» a los herederos.

El Ayuntamiento acaba de desestimar las alegaciones de las dueñas a un expediente municipal que abre la vía a la ejecución subsidiaria de las obras. En el escrito de respuesta, que firma el concejal de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro, se tilda de sorprendente la pretensión de pedir que rehabilite el edificio el Concello y que a la vez se les indemnice por daños "cando en realidade o lamentable estado no que se atopa o inmoble obedece ao claro incumprimento do deber de conservación que lles corresponde ás referidas propietarias". Añade que la administración local no tiene "responsabilidade algunha da lamentable situación" en la que se encuentra el inmueble, que incluso obligó en 2016 a la Policía Local a cortar un tramo de acera y habilitar un paso para los peatones por la calzada.

Las propietarias de la casa argumentaron en su escrito de alegaciones que el Concello imputó en su momento plusvalías y recibos de Ibi por bienes que no tienen relación con este inmueble y su parcela, adjudicándole unas referencias catastrales que no le corresponden e ignorando su identificación. Añaden que por estos motivos ni su padre ni su tía pudieron disfrutar en vida de este edificio, que habían heredado.