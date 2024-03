Le piden 20 años por tener sexo con un chico de 15 años que conoció en Grindr

Un ciudadano de Lugo será juzgado próximamente por la Audiencia Provincial por dos delitos de agresión sexual supuestamente cometidos contra un chico de 15 años con el que contactó por un aplicación de encuentros. La Fiscalía solicita para él una pena de veinte años de prisión, diez por cada uno de los delitos.

Los hechos que relata el ministerio público en su escrito de acusación sucedieron a principios del año 2022, cuando el acusado tenía 31 años. Los dos implicados en los hechos se conocieron a través de Grindr, que se presenta como "la aplicación de citas gratuita al servicio de la comunidad LGBTQ líder en el mundo. Si eres gay, bisexual, transexual, queer o simplemente tienes curiosidad, Grindr es la mejor forma y la más fácil de conocer personas nuevas para tener amistades, encuentros, citas o lo que sea que estés buscando". Se supone que hay que ser mayor de edad para poder abrir un perfil en esta aplicación, aunque siempre ha recibido duras críticas por la facilidad para burlar sus filtros de seguridad.

Tras mantener varias conversaciones entre ambos a través de la aplicación, señala la Fiscalía, acordaron concertar un encuentro en persona. El lugar elegido para la cita fue la estación de autobuses de Lugo. Sin embargo, una vez que se conocieron, se desplazaron hasta el domicilio del ahora acusado, situado en la calle San Roque.

Allí, el procesado mantuvo un encuentro sexual completo, con penetración anal mutua, con el chico, pese a que el hombre era consciente de la edad, en opinión del ministerio público, tanto porque se lo había confesado el chaval como la apariencia física del mismo.

No fue, sin embargo, la última vez, ya ambos mantuvieron el contacto por Whatsapp y quedaron para verse de nuevo. Una vez más, mantuvieron relaciones sexuales completas en el domicilio del procesado.

Estos hechos constituyen para la acusación pública dos delitos de agresión sexual contra una persona menor de 16 años, y el fiscal reclama diez años de prisión por cada uno de ellos. Además, considera que una vez que cumpla la pena debe pasar a situación de libertad vigilada durante otros 16 años. Incluye la prohibición de que pueda ejercer la patria potestad o la tutela durante cuatro años y que sea inhabilitado durante 25 años para cualquier profesión o actividad, retribuida o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

El escrito de acusación también solicita al tribunal de la Audiencia que, en caso de condena, sustituya esta por la expulsión del país del acusado, dado que no tiene la nacionalidad española, durante un periodo mínimo de diez años. Eso sí, razona que en atención a la gravedad de los hechos esta expulsión del país no se haga efectiva hasta que el acusado, si es sentenciado, no haya pasado en prisión dos tercios de la condena.

Reclama, además, que si hay sentencia condenatoria el ingreso en prisión se produzca de manera inmediata.