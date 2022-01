O 2022 está chamado a ser un ano de moito pico e pa na cidade de Lugo, xa que, só polo que respecta ao Concello, está previsto que remate varias obras e comece outras. Moitas forman parte de programas cofinanciados pola UE que están na recta final, polo que deberían recibir un pulo importante nos próximos meses. A competitividade entre os socios do goberno a pouco máis dun ano das eleccións probablemente tamén servirá de acicate para materializar proxectos que eran moi demandados pola cidadanía e outros cuxa rendibilidade social aínda non está clara.

PEONALIZACIÓN E BICIS ►Un camiño sen marcha atrás

A transformación da mobilidade na cidade iniciou un camiño que dificilmente terá marcha atrás, a pesar de que a diminución de espazos para a circulación de vehículos ten tantos detractores como xente a favor. Se en 2021 se peonalizaron os arredores da praza de abastos e se gañou espazo para os peóns noutros puntos da cidade, como a Ronda da Muralla dende a porta de Santiago ata a Rúa Vilalba, 2022 estrearase con outra peonalización moi simbólica a piques de rematar, a da Mosqueira. Ao longo do ano deberían verse materializadas tamén outras, como a da Calzada da Ponte, a da Calzada do Carme, a da Rúa Rafael de Vega e a de Recatelo. Na folla de ruta do goberno está seguir avanzando na peonalización da cidade e o goberno local ten moita confianza en que lle sexan concedidos fondos de Next Generation para completar a retirada de coches do casco histórico e extendela ata O Vello Cárcere. Sobre a mesa ten tamén outros proxectos deste tipo que están máis verdes, como peonalizar o tramo de Camiño Real dende Concepción Arenal ata a Ronda.

O próximo ano será, así mesmo, o da estrea do controvertido carril bici que se construíu pola Ronda do Carme e A Residencia e que chega ata o río Miño. Fíxose con fondos europeos que o Concello recibiu para mellorar a conectividade da cidade coa zona fluvial e para avanzar no equilibrio socioeconómico da zona oeste, o que condicionou moito o seu trazado. O itinerario e as condicións da vía xeran escepticismo entre moitos usuarios de bicicleta, pero tamén hai quen confía no seu potencial. Entre outros, a alcaldesa, Lara Méndez, que está ultimando un centro de promoción da bicicleta co que pretende impulsar o uso deste vehículo para moverse pola cidade e non só como ocio ou deporte.

CALDAS E PRAIA FLUVIAL ►Máis opcións para gozar do Miño

Se non se torce nada, os lucenses terán, por fin, unha zona de baño no río Miño o vindeiro verán. Despois de moitos anos de promesas incumpridas e de espera, nos que os lucenses se lanzaban ao río onde podían e con poucas condicións de seguridade, ou se desprazaban ás praias fluviais doutros concellos, o Concello acondicionará por fin a ansiada zona de baño augas abaixo do restaurante O Muíño, antes da Tolda. Para iso instalará unha plataforma flotante que se retirará fóra do estío.

Outro proxecto que a administración local ten en marcha na zona fluvial é a contrución dunhas caldas preto do Pazo de Feiras e Congresos. Forman parte do proxecto europeo Muramiñae e non serán medicinais, senón de ocio, xa que se renunciou a buscar augas termais para non prexudicar o balneario. As caldas serán de auga quente e de auga fría e abasteceranse da traída municipal. É un deses proxectos cuestionados pola oposición municipal e por algúns veciños, entre outras razóns, porque non ten un estudo de custos de funcionamento e descoñécese que aceptación e nivel de uso terá por parte da cidadanía.

Abrir o novo auditorio, rematar a ampliación de Duquesa de Lugo e tirar O Garañón son outros retos

O CARME E A N-6 ►A hora de recuperar un barrio e mirar ao río

Unha das zonas da cidade nas que probablemente se concentrarán máis proxectos en 2022 será O Carme. Nela están previstas varias actuacións dentro do programa Muramiñae, como as mencionadas peonalizacións das calzadas da Ponte e do Carme, a mellora do trazado do Camiño Primitivo e a creación dun parque das culturas castrexa e romana. Isto polo que respecta ao barrio en si. Máis aló deste, cara ao río, tamén están en marcha ou previstos outros proxectos cos que se persegue mellorar a conexión da cidade coa zona fluvial, a maiores do xa feito, como a pasarela sobre a N-6, que se abrirá en breve.

En obras está a mellora do paso baixo a carretera nacional, unha vía que foi cedida polo Ministerio de Fomento ao Concello no tramo que vai dende a ponte romana ata A Cheda. O Concello ten postas moitas expectativas nesta zona non só polos proxectos que está impulsando para potenciala e favorecer a conexión co río, senón porque na amplia extensión de terreo que hai entre a N-6, a Ronda do Carme, Marqués de Ombreiro e a Calzada da Ponte hai previstos varios desenvolvementos urbanísticos privados con fins residenciais e comerciais. Para facilitar a baixada ao Miño, o PP puxo sobre a mesa hai tempo un proxecto de pasarelas peonís que enlazarían os parques Rosalía de Castro, Marcos Cela e Miño, pero de momento non hai ningunha previsión de que se leven a cabo.

EDIFICIOS PARA OS VECIÑOS ► Uns tardan e outros non se usan

A cidade de Lugo ten moitos retos pendentes, algúns flagrantes e dos que non hai certeza que se vaian resolver en 2022. Un deses é a apertura do novo auditorio da cidade, que leva case seis anos rematado e xa ten problemas, algúns de orixe e outros producidos polo paso do tempo sen uso. Eses arranxos, pendentes de contratar, faraos o Concello. Pero ademais, segue sen estar definido como se xestionará un edificio que debería supor un antes e un despois na actividade cultural da cidade. Tampouco ten un uso moi definido —máis aló de oficinas administrativas e de uso colectivo—, o Impulso Verde, o edificio de Duquesa de Lugo que é modelo de construcción íntegra en madeira. Este é tamén o material do novo centro social que se constrúe en Lamas de Prado e do pavillón polideportivo que se proxecta na Garaballa, cuxa obra dificilmente arrancará en 2022. Son dúas dotacións que se cofinancian con fondos europeos e que, alomenos no caso do pavillón, é moi demandada pola cidadanías, pola escaseza e a antigüidade de instalacións deste tipo.

PERFIL URBANO ►San Roque, Duquesa de Lugo e O Garañón

Ademais das peonalizacións, en 2022 iniciaranse ou culminaranse outras intervencións urbanas que contribuirán a cambiar o perfil da cidade. Unha das máis esperadas, e á vez controvertidas, é a da esquina de San Roque coa Ronda da Muralla. Xa comezaron os traballos para reurbanizar a zona, mellorando os percorridos peonís e rodados, aínda que hai un recurso no TSXG contra o planeamento sobre o que se apoia este proxecto. A obra servirá para eliminar a pasarela metálica que leva trinta anos no lugar a pesar de que fora instalada de xeito provisional. Non moi lonxe construirase outra, esta con carácter permanente, na Rúa Primavera, para mellorar a accesibilidade ao centro de saúde. Un cambio tamén moi demandado é o que se culminará na saída norte da cidade, o desdobramento dun novo tramo de Duquesa de Lugo. Queda outro, ata o Ceao, pero non ten proxecto nin terreos. Tampouco hai traza de que O Garañón se derrube en 2022. Hai que elaborar o proxecto de demolición e tamén están verdes os trámites para cambiar o planeamento e converter en zona verde este espazo e a indemnización ao promotor.

XULGADOS ►Pagos pendentes e que poden vir

Os lucenses deberán afrontar, a través do Concello, varios pagos de indemnizacións nos vindeiros anos por accións de distintos gobernos municipais que foron condenadas polos xulgados. En 2022 haberá que pagar máis de 700.000 euros á empresa Inca polo malogrado proxecto da fábrica da luz. De moito máis volume, aínda que de momento non está pechada, é a compensación que haberá que dar ao promotor Ricardo Iglesias polo Garañón. Aberto está tamén a indemnización ao construtor José Antonio Díaz por manter en pé o antigo sanatorio Portela e hai recursos xudiciais sen resolver, como o de Adega contra a urbanización da esquina de San Roque e a Ronda da Muralla.

LUGO TRANSFORMA ►O reto de atraer empresas e xerar emprego

O Concello de Lugo busca acompañar a transformación urbana da cidade cunha transformación tamén económica. Sen deixar de apoiar o actual tecido produtivo, moi centrado nos servizos e nas pemes, o reto do goberno de Lara Méndez é atraer empresas para a cidade e axudar a medrar as existentes, co fin último de xerar emprego e movemento económico. Para iso está a punto de empezar a funcionar o fondo de capital risco Lugo Transforma, ao que o Concello destinará 12 millóns de euros en cinco anos. Será xestionado pola empresa especializada Torsa Capital, que asegura que xa hai varios proxectos innovadores que aceptaron estudar a posibilidade de instalarse na cidade de Lugo.

ELECCIÓNS MUNICIPAIS ►Un ano para lanzar os candidatos

O próximo ano terá tamén unha importante carga política, porque será cando se vaian coñecendo os candidos dos distintos partidos á alcaldía da cidade, alomenos dos máis grandes. No PSOE e no BNG non semella que vaia haber sorpresas. Dáse por feito que a socialista Lara Méndez optará á reelección por segunda vez, para o que sería o seu terceiro mandato no caso de ter maioría, e que o nacionalista Rubén Arroxo tamén repetirá.

As expectativas do BNG son altas. A formación márcase como obxectivo superar ó PSOE para invertir o reparto do goberno, pero non semella que iso vaia ser fácil porque Méndez está dando pasos para chegar á cita coas urnas en boa posición. Acaba de ser nomeada número dous do PSdeG e en 2022 accederá tamén á presidencia do Eixo Atlántico, dúas responsabilidades que a reforzarán e lle darán proxección. Á vez, moitos dos proxectos nos que está traballando visualizaranse de forma máis clara cara a finais do mandato.

A situación está moito máis aberta no PP. O plan do partido é lanzar os candidatos ás alcaldías das cidades no primeiro trimestre do ano, ou na primavera a máis tardar. Nalgunhas cidades xa se están celebrando os congresos locais, que adoitan poñer os candidatos na liña de saída, pero do de Lugo de momento non se sabe nada. O actual voceiro municipal, Ramón Carballo; o vicevoceiro, Antonio Ameijide, e o delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, son algúns dos nomes dos que se vén falando dende hai tempo, pero non hai que descartar unha cuarta vía. O ano 2022 promete.