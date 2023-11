Las peticiones para entregar perros tras la ley de bienestar animal desbordan a la Protectora

Si la situación más habitual de la Protectora de Animales de Lugo, como la de cualquier entidad de este tipo, es de desbordamiento, la entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal la ha agravado. Lleva solo unas semanas en aplicación, pero la organización no deja de recibir llamadas de dueños de perros preocupados o directamente decididos a deshacerse de ellos ante las nuevas obligaciones.

Son propietarios de perros que solían tenerlos atados -aunque la normativa anterior ya lo impedía-, que los dejaban un día o dos solos, con agua y comida, cuando ahora no pueden estar sin compañía más de 24 horas, o que, de viejos o enfermos, o incluso sin estarlo, eran sacrificados.

En realidad, la eutanasia de animales sigue estando permitida, pero en casos de enfermedad grave o incurable que provoque padecimiento y con medios y personal cualificado. En Galicia, el sacrificio de animales sanos por por razones de superpoblación, económicas o de otro tipo, ya estaba prohibido, pero la nueva ley estatal prevé multas de 50.000 a 200.000 euros.

Sin embargo, como tantas otras veces, la normativa choca con la realidad. El presidente de la Protectora de Lugo, Alberto Losada, reconoce que, de la misma forma que hay personas que no se preocupaban de sus animales y ahora se sienten amenazados, también hay situaciones personales que hacen muy difícil seguir ocupándose de una mascota. Por esa razón, a su organización le gustaría disponer de más medios para poder dar respuesta a esas situaciones, dice. Una de muchas le llegó estos días, de una familia dueña de un perro de diez años y enfermo que residía en una casa con finca. Esta acaba de ser vendida y el can no reúne condiciones para vivir en un piso. La Protectora, además de no tener espacio para él, tampoco sería un hogar idóneo, por lo que la entidad intentó echar una mano a los dueños del animal ayudándoles a costear una residencia de mascotas o buscando una casa de acogida para el animal.

Finalmente, la familia encontró una solución por su cuenta, según explicó, pero la Protectora sigue atendiendo cada día consultas similares. "Hay personas que ahora tienen miedo a que alguien les denuncie si dejan al perro dos días solo. Gente que lo tenía atado porque consideraba que el perro no estaba mal así. Llamadas como esas tenemos a diario. Hay todo tipo de casos, como el de una persona a la que le regalaron un perro, resultó ser epiléptico y dice que no puede cuidarlo", explica Losada.

El presidente explica que la Protectora tiene un convenio con ocho concellos de la provincia y recoge perros abandonados en esos lugares y también cuando se dan situaciones de vulnerabilidad, como animales que se quedan solos cuando sus dueños fallecen o incluso mascotas de alguna mujer maltratada que se ve obligada a dejar su casa y no puede atender el animal. "Pero ni tenemos obligación ni medios para asumir todos los perros que nos piden que acojamos", asegura Losada.