La petanca rejuvenece en Lugo

EL QUE DIGA QUE la petanca es una cosa de viejos, miente. Y si no que se lo pregunten a los integrantes del Club de Petanca de Lugo. Todos ellos, y sobre todo los más jóvenes, están hartos de los tópicos que rodean a este deporte.

"No club temos de todo: nenos pequenos, xente moza, adultos e persoas maiores. E a día de hoxe, en España, só o 15% dos federados teñen máis de 55 anos", opina David Fernández Pérez, que con sus 25 años es uno de los miembros más jóvenes del club.

El tema de la edad es lo primero con lo que empiezan cualquier conversación sobre este deporte, porque piensan que enterrando este tópico, se acercarán más los jovenes que mantendrán el legado del juego de la bolarda.

Lo cierto es que en este Club de Petanca Lucense y en este deporte, no hay ningún requisito en cuanto a edad, sexo y condición física. Ellos mismos lo definen como un club intergeneracional, integrador e intercultural. "Temos afiliados a dous socios marroquís, un arxelino, dous venezolanos e un inglés, e tamén contamos nas nosas filas cun home con hemiplejia que está en silla de rodas, pero que polo tipo de deporte pode participar. Aquí pode xogar calquera interesado", comenta Fernández Pérez.

Y es que la petanca es un deporte que no deja de crecer en la ciudad. Si bien es cierto que aún no está demasiado extendido en Galicia -en comparación con otras comunidades, como Cataluña, u otros países, como Francia (donde surgió y donde se considera deporte nacional)-, las cifras muestran un gran número de nuevos afiliados. El año pasado tenían algo más de 40 miembros; este año la cifra ha aumentado hasta 70.

TODOS LOS DÍAS. El Club de Petanca de Lugo se formó en el año 2017 gracias a unos amigos del barrio de A Milagrosa. Todos animan a cualquier interesado en iniciarse en el deporte a acercarse hasta el Parque de la Frigsa, donde todos los días hay alguien dispuesto a dar a conocer su deporte rey.

CUBRIR LAS PISTAS. Los jugadores lucenses se reúnen en las cuatro pistas adecuadas para jugar a la petanca en el Parque da Milagrosa. Las condiciones del lugar son buenas, pero según sus usuarios podrían mejorar.

"Xa lle pedimos ao Concello que nos poña unhas pistas cubertas, porque nos meses de inverno é moi difícil xogar con chuvia. Non pedimos gran cousa; cunha de plástico do estilo que empregan nas festas xa nos é suficiente. Tampouco precisamos que tapen as catro pistas que temos, polo menos dúas, porque o 15 de setembro imos facer un torneo en Lugo con 24 equipos de toda España e precisamos unhas pistas en condicións", advierte Fernández.