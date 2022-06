Pesar en la comunidad educativa por la muerte del inspector Raimundo Naveira

Hondo pesar en la comunidad educativa pontevedresa tras conocer el fallecimiento de Raimundo Naveira Zapata víctima de una enfermedad. Nacido en Lugo hace 59 años, casado y con dos hijos, fue despedido este martes en un emotivo funeral en la basílica de Santa María la Mayor.

Profesor desde 1989, especializado en Xeografía e Historia, prácticamente toda su vida profesional trascurrió en Pontevedra, pues dio clases a finales de los 80 en el IES Sánchez Cantón. Posteriormente pasó por el IES Monte da Vila (O Grove) y en 1997 llegó al IES Luis Seoane de Monte Porreiro, donde primero fue docente, después jefe de estudios y finalmente, entre 2009 y 2013, director. Allí lo recuerdan con mucho cariño y pesar.

Es el caso de Luisa Márquez, coordinadora estatal de la Red de Escuelas Asociadas a la Unesco, quien también fue profesora en este instituto. "Con Raimundo compartín tempo e docencia no IES Luís Seoane, con el aprendín e disfrutei; máis tarde converteuse nun inspector comprometido e dialogante. Marchou demasiado pronto e moitas persoas imos botar en falta as súas ganas de facer as cousas ben, de querer cambiar o paradigma educativo. Certo é que algunhas persoas son imprescindibles", manifestó en una entrada en Facebook a la que siguieron numerosos comentarios de exalumnos, antiguos compañeros y familiares de estudiantes.

También mostró su pésame en las redes el teniente de alcalde y edil de Educación, Tino Fernández. "Vaise unha boa persoa. No máis amplo sentido da palabra. Absolutamente consternado".

Desde 2013 Naveira Zapata formaba parte del cuerpo de inspectores educativos y fue uno de los principales implicados, por ejemplo, en el cambio del mapa de zonificación escolar. Muchos también lo recuerdan por su papel como presentador del programa O Agro, en la TVG, a finales de los años 80 y principios de los 90.