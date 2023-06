Derecho al olvido oncológico: la pesada carga del historial médico

Haber tenido cáncer, aunque se considere superado, puede dejar una huella duradera en la salud y también en el espíritu del paciente. A menudo, además, muchos de los afectados tienen que lidiar con dificultades añadidas en trámites de la vida cotidiana o en el acceso a determinados servicios.

El decreto que reconocerá el derecho al olvido oncológico se ideó para poner fin a esa discriminación y facilitar que las personas que hayan finalizado un tratamiento y no tengan recaídas durante cinco años no tengan que hacer referencia alguna a la enfermedad al pedir un crédito o un seguro.

"No me dejaron sacar el carné de conducir hasta los 25"

Alejandro Gómez, de 28 años, ha pasado dos procesos oncológicos: a los 8 y a los 16 años. Explica que, en realidad, sigue teniendo el tumor cerebral pero, desde hace tiempo, ya controlado gracias a un tratamiento trimestral. La mañana que, cada tres meses, pasa en el hospital no le impide llevar una vida normal, pese a lo que admite que ha tenido que retrasar algunos de los hitos de la vida adulta por su enfermedad. No porque mermara sus capacidades sino por su consideración como enfermo.

"Me saqué el carné de conducir a los 25 años, hasta entonces no pude. Claro que lo intenté antes. En realidad lo intenté a los 18, a los 19, a los 20... pero, aunque lo hubiera aprobado no hubiera podido conducir, porque no pasaba el psicotécnico. A los 25, los oncólogos me dieron un informe explicando mi situación y fue entonces cuando, gracias a ese documento, pude pasar el psicotécnico", dice.

Reconoce que era "frustrante" y que, probablemente, lo era aún más cuanto más joven era. "Mis amigos tenían carné. Yo, salvo los tres días posteriores al ciclo de quimioterapia, hacía vida normal, salía con ellos, iba de vacaciones con mis padres, trabajaba... Me preguntaba por qué ellos podían conducir y yo no. Mi primo que tiene 8 años menos acabó sacándose el carné el mismo año que yo", explica.

También se planteó comprarse una vivienda y, en ese caso, no se encontró problemas en el banco. "Contaba con la ayuda de mis padres, que me iban a avalar. Me daban la hipoteca sin problema porque, además, no me pedían seguro de vida. Al final no me lo compré, pero por motivos diferentes a la enfermedad", admite.

Además de la espera por el carné de conducir, Alejandro debe renovarlo cada 5 años, en vez de los 10 que corresponderían a una persona de su edad. "Eso no lo veo mal porque es verdad que tus circunstancias pueden cambiar. Al mismo tiempo, no sé si es una medida que hace falta realmente, porque, si no me encontrara en condiciones de conducir, sería perfectamente consciente de ello y no lo haría", explica.

Como todos los pacientes confía en que el decreto de olvido oncológico salga adelante. "Es muy necesario porque no somos personas tóxicas. No somos especiales por haber superado un cáncer, sé que el resto de la gente también tiene otros problemas que tiene que superar pero creo que tenemos que ser iguales también para lo bueno, con los mismos derechos y oportunidades".

"Se encarecía el seguro de decesos por el linfoma"

Félix Rico pasó un linfoma en 2012. Unos cuatro años después una aseguradora con la que tenía suscritas varias pólizas les ofreció a él y a su mujer un seguro de decesos. "Cuando llegó el momento de cubrir los papeles, en el espacio en el que te preguntan por enfermedades previas escribí linfoma en remisión", indica. Al calcularles el precio de la póliza dieron a la pareja dos precios diferentes, mucho más elevado el de él que el de ella.

"Me pareció un detalle tan malo que no lo suscribimos, ni yo ni mi mujer. Renunciamos a hacerlo, ni con esa ni con alguna otra compañía, únicamente porque me sentí discriminado", explica.

Señala que fue esa la única vez en la que percibió algo así. Trabajó durante todo el tiempo que estuvo a tratamiento activo, con alguna baja puntual cuando fue preciso. Tras su reincorporación, su empresa le ofreció negociar su jubilación. "Lo hizo con todo el mundo que rondaba los 61 o 62 años, no solo conmigo. Coincidía también con una crisis de la construcción, que nos afectaba, y un cambio de propiedad. No me pareció que tuviera nada que ver con el cáncer", reconoce.

Tiene clara la necesidad del decreto, aunque no se haya sentido personalmente afectado. "Lo mío casi ha sido una anécdota, pero es totalmente injusto que a una persona de, por ejemplo, 40 años, a lo mejor con hijos a su cargo, se la discrimine por haber tenido cáncer", asegura.

"Mentí para hacerme un seguro privado de salud"

Rita (nombre ficticio) pasó un cáncer ovárico. Ahora que ya se encuentra recuperada decidió suscribir un seguro privado de salud y, para hacerlo, mintió en la solicitud. "Sabía que si ponía que había pasado un cáncer no me lo querrían hacer o que me saldría carísimo, así que, en la pregunta sobre enfermedades previas, puse que no había tenido", admite.

Asegura que, si tuviera la certeza de que no sería penalizada por el tumor, hubiera especificado todo su historial médico, pero cree que, en estos momentos, la suya es una situación que comparten otros pacientes oncológicos, que se ven abocados a ocultar información para no ser discriminados.

Cuenta que, durante una consulta, un especialista le preguntó abiertamente si su seguro sabía que había pasado un cáncer y ella también tuvo que mentir. "No me pareció una pregunta adecuada porque no entiendo qué relación tiene su labor con las circunstancias de mi seguro. Le dije que por supuesto que lo sabía", reconoce.

Defiende la urgencia de que las personas que han pasado un cáncer no se vean "castigadas" por tener una enfermedad que, evidentemente, no han elegido. "No se puede permitir que nos veamos perjudicados por algo así", insiste esta paciente.

"Pude hacerme el seguro porque no pedían el historial"

Loli Lombardía, de 55 años, tuvo leucemia hace 5. Tiempo después le diagnosticaron un tumor en el útero, "pero tan localizado que no necesité tratamiento, solo la cirugía". Sigue con sus revisiones pero ya hace tiempo que no está a tratamiento activo de cáncer. Sin embargo, por secuelas de la enfermedad como los dolores articulares, decidió suscribir un seguro privado. "Si dices que has tenido cáncer, dejas de interesar como cliente de una aseguradora", explica.

Finalmente, solo consiguió hacerse uno cuando su hija, que es profesora, lo suscribió en su trabajo con el resto de sus compañeros. "Podían sumarse los familiares y no pedían el historial médico, por eso pude hacérmelo", dice y reconoce que fue el único aspecto en el que percibió discriminación.

A raíz del cáncer hay algunos movimientos que le resultan especialmente complicados, motivo por el que su empresa le cambió de puesto enseguida. Admite que pasó por la enfermedad después de haber hecho cosas problemáticas para otras personas a las que se le diagnostica antes, como una hipoteca o conducir. "El derecho al olvido oncológico es muy importante, especialmente para gente joven. Una persona que ha tenido un cáncer no tiene por qué recaer y no es justo que tenga menos derechos o que pueda acceder a menos servicios", insiste.