"Hay personas mayores que creen que les toca estar en soledad"

Hay personas que se quieren sentir solas y personas que se sienten solas sin querer. La experta en inteligencia emocional Marta García Sabín abordará el asunto en una intervención que se titula La soledad en las personas mayores: longevidad y calidad de vida. Expondrá su visión en un acto que será presentado por la periodista de El Progreso Marta Menán. El discurso de García Sabín está respaldado como experta en inteligencia emocional, reprogramación de creencias, PNL y coaching coactivo.

Usted distingue entre la soledad deseada y la soledad no deseada. ¿Por qué marca tanto esa diferencia?

La soledad deseada es perfecta porque la persona entiende lo que conlleva. Si no es deseada es un sentimiento subjetivo, es no tener cantidad y calidad en las relaciones. Muchos mayores experimentan soledad no deseada independientemente de su situación. Es necesario comprender la soledad y lo que implica. Lleva a las personas a sentirse aisladas, incluso cuando viven con gente; lo que puede tener consecuencias en su salud física y mental, y hace que la persona se sienta sin apoyo.

¿La soledad elegida no genera problemas?

Cuando es elegida no suele haber problemas, ya que es voluntaria. Sin embargo, hay otras personas que se sienten excluidas en su entorno familiar.

¿Cuál sería un plazo normal para que nos preocupemos por sentirnos solos?

espués de unos meses, tirando hacia el año, y en el caso de que la persona vea que la soledad va en aumento y es perjudicial.

¿La depresión es una causa o una consecuencia de la soledad?

Por ejemplo, una persona que se queda viuda puede experimentar duelo durante diferentes periodos de tiempo. Puede ser de un día o puede ser mucho tiempo. Si no logra superarlo y sigue viviendo en la pérdida, puede caer en depresión. Puede pasarle si se ancla en el pasado y no acepta el presente, aunque viva con sus hijos.

¿Cuál es el primer paso para solucionar una soledad que es involuntaria?

El primer paso es darse cuenta y reconocer la soledad. A veces es el entorno porque la persona se siente culpable y no es consciente. Las personas que eligen estar solas pueden vivir esa soledad de manera satisfactoria y proactiva, mientras que otras personas piensan que no pueden cambiar su situación y se resignan.

¿Aceptar la soledad no deseada es un problema?

Muchas personas mayores se sienten solas y piensan que no hay otras personas que sufren esa situación. Pueden resignarse a la soledad debido a circunstancias como enfermedades físicas que les obligan a quedarse en casa. Las mujeres mayores tienden a aislarse en casa a partir de los 80 años.

¿Se vive del mismo modo la soledad en un pueblo que en una ciudad?

No importa si se vive en un pueblo o en una ciudad. En los pueblos hay más vecindad y las personas se conocen y relacionan entre sí. En las ciudades cada uno va a lo suyo y los mayores pueden sentirse solos a pesar de haber cuidado a sus hijos y, a veces, a sus nietos. Creen que les toca estar así.

¿El aumento de animales de compañía es un índice de que existe un aumento de la soledad?

Las mascotas dan vida a las personas que viven solas. Es importante valorar a los mayores porque importan y aportan.

¿Hay diferencias entre sexos a la hora de sentir una soledad forzosa?

Los hombres suelen tener más relaciones al haber trabajado fuera de casa. Las mujeres, en cambio, pueden sentir una mayor soledad al haberse dedicado principalmente a cuidar del hogar y de la familia. No ocurre en todos los casos, claro.

Es importante que las administraciones se involucren en la detección de la soledad antes de que se cronifique

¿Deberían las administraciones ocuparse de la soledad?

Es importante que las administraciones se involucren en la detección y prevención antes de que se cronifique. Deben apoyar a los individuos y fomentar la recuperación de círculos en las actividades de la vida diaria.

¿Qué otro tipo de iniciativas podrían ayudar a aliviar este problema social?

Hay multitud de iniciativas, de servicios públicos, como la Cruz Roja en el ámbito asistencial, en todos los ayuntamientos hay centros y asociaciones de jubilados y en todas las ciudades hay colectivos de voluntarios jóvenes que van a casa de los mayores y los acompañan al cine o al médico.

¿Presenta particularidades la soledad en Galicia?

Hay estudios realizados en Barcelona y Vizcaya. Es un poco lo mismo en todos los sitios. Galicia presenta características propias en cuanto a su envejecimiento poblacional y baja natalidad, y además se tiende a ir hacia la ciudad. Las administraciones deben crear nuevas estrategias para detectar, prevenir e intervenir. Deben poner más personas porque hay mucha población envejecida. Hay ayuntamientos pequeños con un asistente social, y eso no es suficiente.

¿Debería haber unos asistentes sociales para la soledad y otros para problemas económicos?

No, debe atenderse a ambos problemas a la vez. En un municipio de 4.000 habitantes, puede haber 2.000 que se sienten solos. Es insuficiente con una persona para cubrir esas necesidades. Hay personas sin medios económicos que se sienten solas y están desprotegidas física y psicológicamente. Se preguntan: "¿A quién recurro con una pensión pequeña?". Tendremos que hacer de altavoz social porque hay menos natalidad y más longevidad.