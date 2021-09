"Si una persona sana puede tenerlo dos veces en 7 meses qué me puede pasar a mí"

María José Otero recibió el martes por la mañana un SMS convocándola a acudir en la mañana de este miércoles al Hula para recibir la tercera dosis de la vacuna contra el covid. Otero, presidenta de la asociación Alcer y enferma renal ella misma, lleva año y medio sin tomarse algo en un bar o en una terraza. Va a la compra, sale a pasear, ve a la familia... todo con cuidado y prevenciones. El mensaje le ha supuesto una alegría.

"Estoy contenta de que nos la vayan a poner. Tengo una sobrina que se contagió nada más empezar la Universidad y, cuando regresó, también tenía covid. No puedo evitar pensar que, si una persona joven y sana se contagia de covid dos veces en siete meses, qué me puede pasar a mí", se pregunta. Ante esa posibilidad, cree que es buena idea recibir otra dosis más y apuntalar la inmunidad en la medida de lo posible.

Para Otero fue una sorpresa, relativa, estar en el grupo de los que contarán con una tercera dosis. Inicialmente creía que, en el caso de los enfermos renales, se limitarían a los trasplantados y a tratamiento con fármacos inmunosupresores, pero se ha incluido a quienes, como ella, se someten a diálisis. "Sé que nosotros podemos tener más problemas que otra persona si nos infectamos. No soy muy aprensiva, eso es cierto. Una vez que ya me vacuné tenía claro que si bien puedo contagiarme, si ocurre tengo menos posibilidades de tener una enfermedad grave o morirme. Tienes menos miedo, pero al mismo tiempo, llevo más de treinta operaciones encima y jamás he entrado en la Uci", explica.

Se le administrará una dosis extra este miércoles a unas 400 personas en el Hula. En total, la recibirán en Galicia alrededor de 7.500 personas

Las precauciones no van a cambiar ahora, apunta Otero. "No es que no vaya a una terraza porque tenga miedo de que los camareros no cumplan las normas. No es eso para nada, creo que hacen bien las cosas. Pero te sientas en una terraza y continuamente pasa a tu lado gente sin mascarilla... No es que no haga nada. Por ejemplo, acabamos de volver de pasar unos meses en casa de mis padres en la aldea. Es una casa grande, comemos fuera, tomamos precauciones porque mi madre también es mayor... Es un ambiente más controlado", apunta.

María José Otero será una de los 400 pacientes considerados susceptibles de recibir la tercera dosis que está citada hoy en el Hula. La primera jornada vacunando a este colectivo tuvo lugar el pasado sábado en el hospital de Burela, donde se administró a 40 personas. En total, en el conjunto de Galicia, serán unas 7.500 personas las que se citarán para aplicarles una tercera dosis de la vacuna y, de esta manera, proteger de forma especial a los colectivos más vulnerables. Los servicios médicos que atienden a estos enfermos mayoritariamente —como Nefrología, Oncología y Hematología, entre otros— revisaron la pasada semana listados de pacientes para hacer la selección.