O persoal da CRTVG en Lugo mobilízase "pola consolidación do emprego temporal"

O persoal da CRTVG en Lugo concentrouse este venres "contra os despedimentos" e "pola consolidación do emprego temporal" no ente público.

As mobilizacións sucedéronse nesta xornada en diferentes puntos de Galicia e teñen como obxectivo, segundo informa o Comité Intercentros, que a empresa reabra a negociación sobre as prazas afectadas polo proceso de estabilización de emprego que prevé a Lei 20/2021 de redución da temporalidade no emprego público. As concentracións de traballadores prolongaranse ata principios de maio.

En San Marcos, en Lugo, en Vigo, na Coruña, en Ourense... deixamos o primeiro aviso ao DX de que #consolidacionrealXa é a solución #ContraOsDespedimentosNaCRTVG https://t.co/rADdtr6oHe https://t.co/isleNLbsV5 pic.twitter.com/hatjLa6OwB — Carlos Jiménez (@CarlosJimenezd) April 8, 2022

Os sindicatos advirten que son unhas 40 persoas as que perderán directamente o emprego de non incrementarse o número de prazas que prevé convocar a CRTVG.