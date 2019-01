Persigue en coche a su ex y a su hijo por la autovía y acepta un mes de trabajos

Un vecino de la capital reconoció este martes ante la jueza del Penal número 1 de Lugo que persiguió en coche a su expareja y al hijo de ambos por la autovía. El hombre se confesó culpable de un delito de coacciones y aceptó una condena de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Además, no podrá acercarse ni comunicarse con la denunciante durante un periodo de dos años.

El altercado se produjo el 16 de agosto de 2017. Ese día, sobre las once de la noche, el acusado iba al volante de su turismo y comenzó a perseguir e a su expareja en la última rotonda de la Avenida Benigno Rivera, en O Ceao.

La mujer, con la intención de esquivarle, cogió el desvío de la autovía A-6, en dirección Madrid, y continuó su viaje, pero no logró su objetivo porque el acusado siguió tras ella. El hombre llegó incluso a adelantarla en varias ocasiones, aunque según quedó recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía, "no llegó a poner en peligro su vida o su integridad física".

Finalmente, la mujer abandonó la autovía por A Fervedoira y se detuvo en un semáforo. Y justo en ese momento, el acusado paró detrás, se bajó del vehículo y se acercó al turismo de su expareja. Acto seguido, le abrió la puerta y le pidió las llaves del piso.

Al día siguiente de estos hechos, el juzgado de instrucción número 3 dictó una orden de alejamiento que prohibía al hombre acercarse a su ex. El ministerio fiscal lo acusó de un delito de coacciones y solicitó inicialmente una condena de once meses de prisión. Sin embargo, el juicio no llegó a celebrarse porque el acusado reconoció los hechos y llegó a un acuerdo con las acusaciones.