QuédateenCasa 🎧 El ‘perreo’ se traslada a los domicilios por las redes

La música es un complemento indispensable en la vida de las personas. Ahora, más que nunca, las notas inundan el hastío del confinamiento. Bajo esta filosofía, varios de los disc jockeys más reconocidos del panorama nacional cuelgan en directo sus sesiones.

El DJ lucense J. Álvarez secundó la llamada de su compañero de profesión, el vigués Dumore, varias veces a la semana improvisa una sesión pública y en directo en Instagram desde su domicilio. "Todo surge por una idea que tuvo Dumore, me lo comentó y me parecía un muy buen remedio para combatir la situación de encierro que vivimos. Es una forma de amenizar la tarde a la gente y animarla", reconoce J. Álvarez. Esta iniciativa digital comenzó la pasada semana. Varios DJ se turnan para mezclar los temas que retumban en los oídos de varias generaciones. "Gracias al boca a boca llegamos cada día a más gente. Incluso me llamaron varias personas para preguntarme la hora de inicio y que coincidiese con la hora a la que entrenan en su casa", admite Álvarez quien no premedita sus sesiones, sino que "son totalmente improvisadas, igual que hacemos en un local los fines de semana".