Perplejidad por prever para Ourense grados y másteres que ya hay en Lugo

Si en otoño pasado se desató la polémica en el Campus Terra debido a que la Xunta iba a aplicar un decreto de hace 13 años en el que se prevén recortes en aquellas titulaciones que no tienen 45 alumnos de nuevo cuño en el primer curso, en las últimas horas se ha declarado otro incendio por la resolución de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades que acredita el Campus Auga de Ourense como de especialización, con la previsión de implantar grados y másteres que ya existen en el de Lugo.

La comunidad universitaria del campus lucense considera que la resolución del pasado 31 de enero de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades "se mete de lleno con el Campus Terra" y es una "injerencia". Habla además de "falta de transparencia". Muestra también su "perplejidad" porque al de Ourense no se le exija un plan estratégico para trazar las líneas de actuación, cuando al de Lugo fue uno de los primeros requisitos que se le fijó para acreditar su especialización.

Añade que los grados y másteres que se establecen son una "reproducción" de los del lucense cuando la normativa cuestiona la duplicidad de titulaciones.

Así, la resolución del 31 de enero, publicada el 8 de febrero en el Diario Oficial de Galicia, prevé entre otras actuaciones la puesta en marcha de dobles grados (Ingeniería Agraria-Ciencia y Tecnología de Alimentos; Ingeniería Agraria-Ciencias Ambientales o Ingeniería Agraria-Sensórica), de "titulaciones sobre Sensórica, la transformación tecnológica en los sectores agrícola y alimentario" y de los másteres en Viticultura y Enología y en Hidrología/Termalismo.

Desde el Campus Terra se pone como ejemplo que el máster habilitante que se imparte en este para ejercer como ingeniero agrónomo tiene una mención en Viticultura, en Enología no.

Atribuyen que ahora se acredite como de especialización el campus ourensano al peso político en el Gobierno gallego de la conselleira en funciones de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, que hasta el año pasado fue vicerrectora de esa institución académica.

Educación no ve competencia entre los campus

Desde la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades se aseguraba este lunes que "non temos constancia de ningunha queixa por parte da Universidade". Además aclaraba que la acreditación del Campus Auga de Ourense "entra dentro dun proceso normal como foi hai dous anos a acreditación do Campus Terra de Lugo". "Isto non supón ningún tipo de competencia entre campus e non hai ningún problema ao respecto", se agregaba desde la administración autonómica

Tampoco quiso entrar en polémicas el rectorado de la Universidade de Santiago (USC). Desde este se dijo que se mantiene la "folla de ruta" que fue refrendada en el claustro. La dirección de esta institución académica continuará defendiendo ante la Xunta que declare la "singularidade" de las titulaciones del Campus Terra. Si la obtiene, las titulaciones de Enxeñaría Agrícola y Forestal no correrían riesgo de recortes. El rectorado le trasladará esa línea de trabajo al nuevo Ejecutivo autonómico salido de las urnas.