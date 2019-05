Permanece "estable" el trabajador de Tableros Hispanos herido en la explosión  

El segundo de los dos trabajadores que resultaron heridos de gravedad este domingo como consecuencia de un incendio y de una explosión en la fábrica de Tableros Hispanos —que se dedica a la fabricación de tablero de aglomerado—, en el municipio de Lugo, permanece ingresado en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Según informaron fuentes del propio hospital, se encuentra "estable", aunque su pronóstico sigue siendo "grave", dado que tiene quemaduras en buena parte de su cuerpo.

Su compañero, el otro trabajador que resultó herido en la deflagración, con quemaduras en el 90% de su cuerpo, falleció el domingo en el Chuac, a donde fue trasladado de urgencia después del accidente. Ambos fueron evacuados al Hula en primera instancia por el 061, pero posteriormente fueron trasladados de urgencia al Chuac a causa de la gravedad de sus heridas, dado que en un caso las quemaduras le afectaban 90% de su cuerpo, mientras que el otro operario tenía afectado el 70%, según informaron fuentes próximas a la familia de las víctimas.

Según informó el Centro Integrado de Atención as Emerxencias de Galicia (CIAE), el accidente se produjo el sábado —día 25— pocos minutos antes de la medianoche, en el interior de la fábrica de tableros, ubicada en el lugar de Santa Comba, en Lugo, a la altura del kilómetro 1 de la carretera autonómica LU-546. En el siniestro ardieron dos silos de viruta y uno de ellos explotó —el otro fue vaciado por los servicios de emergencias—, lo que provocó que los dos operarios resultasen heridos de gravedad a causa de quemaduras de diversa consideración.

Fueron movilizados los Bomberos de Lugo y Sarria, la Policía Nacional y la Local, así como la agrupación de Voluntarios de Protección. Ya en el lugar del incendio, los servicios de emergencias tuvieron que emplearse a fondo para controlar la situación y atajar el fuego, que quedó controlado el domingo sobre las 07:10 horas. Durante la tarde del sábado, ya se había producido un incendio en uno de los silos afectados, por lo que fueron movilizados los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Lugo.

RECLAMAN MÁS BOMBEROS. El delegado de Comisiones Obreras (CC OO) en el parque de bomberos de la ciudad de Lugo, Tino Vila, ha apremiado al gobierno local del ayuntamiento un incremento de la plantilla tras el incendio en Tableros Hispanos que se cobró la vida de un operario de 52 años, natural de Samos y afincado en Lugo.

Tino Vila ha insistido este lunes en que la plantilla "está bajo mínimos" y "en precario". Son 32 los bomberos en activo frente a un cuadro que debería de sumar, a su juicio, por lo menos 56 efectivos, es decir "25 o 30 más". "Estamos bajo mínimos de personal y se demostró que ante un siniestro de una cierta gravedad tiene que acudir toda la plantilla, todo el servicio y la ciudad queda desatendida y no se podría cubrir otro siniestro", ha alertado.

Vila ha concretado que el sábado estaban de servicio "cinco bomberos y tuvieron que ir cuatro", por lo que quedó solo el de guardia, "que tuvo que contar con la policía local para quedar en el cuartelillo".

Ya el domingo, día en el que se reactivó el incendio, "había seis bomberos y acudieron cinco". "Durante la intervención, que duró entre una hora y media y dos horas, quedó la ciudad sin bomberos, en caso de un accidente de tráfico y otro tipo de siniestro no habría plantilla para cubrirlos", ha lamentado.

"Necesitamos urgentemente que se amplíe la plantilla y se cubran todas las plazas", ha reclamado.

Los sindicatos piden actuar frente al "intolerable" alza de los accidentes graves y mortales

Por su parte, la Federación galega de Industria, Construcción e Agro (UGT-FICA) ha lamentado el accidente ocurrido en Tableros Hispanos cuyas consecuencias fueron el fallecimiento de un trabajador y lesiones "graves" para otro. "El accidente ocurrido en la noche del sábado al domingo en la factoría lucense demuestra que la erradicación de la siniestralidad laboral es una cuestión que los agentes sociales y la administración debemos marcar como objetivo prioritario", ha indicado UGT-FICA en un comunicado.

Según sus datos, en 2018 se registraron un "intolerable" aumento de los accidentes graves y mortales. "Un total de 50 personas murieron en accidentes de trabajo en Galicia, con una tendencia al aumento y no a la reducción, ya que estos 50 trabajadores fallecidos suponen un incremento del 16,28%, con respecto al año 2017", han criticado.

Concretamente, en la provincia de Lugo se registraron 12 fallecidos, lo que supone un aumento del 50%, "algo que la sociedad en general no puede permitir".

Así, la organización sindical ha asegurado que "no llega" con organizar jornadas de concienciación, ni cursos sobre prevención de riesgos. "Ya es hora de que la Administración de justicia, a través de la Fiscalía, actúe y trate como delitos graves contra las personas los accidentes laborales", ha insistido, tras lo que ha añadido que los dos trabajadores accidentados eran de UGT.