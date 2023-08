"El periodismo no debe enfrentarse con temor a la inteligencia artificial"

La tesis Storytelling de big data como modelo de periodismo de proximidad aplicado al ecosistema híbrido de Lugo de la investigadora María Valcárcel, perteneciente al grupo Novos Medios de la USC, le ha valido un sobresaliente cum laude y sirve como hoja de ruta para la adaptación de la prensa local y de quienes la ejercen a todas las posibilidades del siglo XXI.

¿Cuál fue la premisa de su tesis y qué aspectos le sorprendieron una vez que se puso a investigar?

La encrucijada en la que se encuentra el periodismo en el entorno local, que no difiere, a grandes rasgos, de la crisis periodística general, pero sí posee singularidades que me interesaba estudiar. A partir de ahí me puse a pensar cómo sería construir un modelo comunicativo digital, en el marco del periodismo de proximidad, aprovechando las herramientas del pensamiento computacional pero que, al mismo tiempo, pudiera ser usado por la mayoría de la población. Los aspectos sorprendentes tuvieron que ver con el desajuste importante entre los nuevos medios, nacidos en territorio digital, y los tradicionales. De esa grieta viene la mayoría de los problemas.

¿Es optimista con respecto al futuro del periodismo local?

Tremendamente. Estoy convencida de que es desde la proximidad desde donde se puede abordar mejor esta realidad comunicativa que está atravesada, en todas sus dimensiones, por lo digital. Y si conseguimos hacerlo, podremos implementar proyectos cada vez más innovadores, capaces de dar respuesta a las necesidades actuales y también con opciones de extrapolarse a otros espacios. Habría que iniciar una conversación, entablar un diálogo entre diferentes propuestas, con equipos multidisciplinares, integrando miradas. Si las y los periodistas entendemos eso, estaríamos, no solo redefiniendo nuestro rol, algo imprescindible porque el rol tradicional ha quedado desplazado en la actualidad, sino también marcando un camino futuro que yo veo lleno de posibilidades.

"El periodismo ciudadano es un absurdo, pero creo que hay que dar cabida a las voces de la población local"

¿Qué debería hacer un medio local de una ciudad mediana, como puede ser Lugo, para atraer nuevas audiencias, especialmente a los jóvenes?

Hay una frase de la filósofa Adela Cortina que me gusta mucho y en la que pienso siempre que se trata este tema. Viene a decir que las personas tienen derecho a participar en los diálogos que les afectan. Y estoy totalmente de acuerdo. Me parece que, a estas alturas, dar la espalda a las audiencias es un error. Y replicar, insistentemente, los modelos clásicos de periodismo en el entorno digital es otro, porque su naturaleza es distinta. Estamos en una realidad en la que, por una parte, tenemos a una ciudadanía, sobre todo joven, que manifiesta una creciente desafección informativa y, por otra, esa misma ciudadanía se encuentra cada vez más inmersa en procesos de desinformación de los que le resulta difícil salir. Un medio local no debería tener miedo a abrir la puerta de la participación, a iniciar esa conversación de la que hablaba antes. Eso significa también comprender las condiciones de comunicación actual y establecer en común las reglas del juego.

¿Cómo se puede fomentar la participación e interacción de los lectores más allá de los meros comentarios a las noticias, manteniendo el rigor y el respeto?

[Ríe]. Aún no tengo la fórmula, pero lo que sí sé es que no se puede seguir haciendo lo mismo que hasta ahora. Creo que estamos habitando espacios de incertidumbre que no tienen por qué significar algo negativo. Al contrario, pueden resultar muy enriquecedores si sirven para poner todas las opciones encima de la mesa. Existe demasiada reticencia a dar voz a los otros, a los que no son periodistas, por algo evidente que es el asunto de la profesionalidad. Y es una reserva que me parece lícita. Yo no estoy de acuerdo con el periodismo ciudadano, creo que es un absurdo, pero sí defiendo otras maneras de abordar la profesión en la que caben nuevas voces y, por supuesto, las voces de la población local. Que no es lo mismo que la población local haciendo periodismo. Lo que hay que repensar es qué papel significativo nos toca emprender en un entorno transdisciplinar, cambiante y digital. Lo que hay hacer es crear modelos desde ahí y eso no tiene que ver con la pérdida de rigor informativo, sino con la acogida de nuevos agentes a la conversación social. Con la construcción de historias periodísticas con vocación de proceso abierto y colectivo.

¿Cuál es el papel del periodista local para las próximas décadas?

El del que abre caminos informativos innovadores, el del que se enfrenta a los nuevos retos tecnológicos con una mirada abierta y un lenguaje común. El periodismo de proximidad tiene todas las papeletas para llevar a cabo un cosmopolitismo comunicativo que marque tendencia y suponga cambios reales para la ciudadanía. Dependerá de la valentía con la que cuente para asumir ese papel.

¿Para qué se usará la inteligencia artificial en un medio local? ¿Debemos los periodistas temerla?

Se usará para lo que queramos que se use. No creo que debamos enfrentarnos a lo nuevo desde el temor, es mejor tratar de comprender lo que tenemos delante y, a partir de ahí, intentar anticipar los escenarios posibles. La inteligencia artificial todavía va a tener mucho recorrido. Si ahora ya hablamos de ella con miedo, la creación de distopías comunicativas se disparará sin control. Eso está bien para escribir capítulos de ‘Black mirror’, pero la labor periodística, que se mueve en la no ficción, es otra cosa. No olvidemos su dimensión social, la importancia de la información para la democracia. La pregunta, entonces, es: ¿cómo vamos a integrar la inteligencia artificial en nuestra manera de hacer periodismo? Y, sobre todo, ¿cómo vamos a hacerlo desde el pensamiento crítico? Un medio local tiene que pensar qué es lo que enriquece, contextualiza, ayuda a comprender, tiene en cuenta todas las miradas, posee la potencialidad de expandirse y, por tanto, incrementar el conocimiento a una información. ¿Es posible utilizar la inteligencia artificial para alguna o todas esas cosas? Pues utilicémosla. ¿También lleva implícitos otros problemas? Por supuesto que sí. Pues vamos a estudiarlos.