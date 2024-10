Pérez de Llano: "La contrarrevolución ha comenzado"

El jefe de Neumología del Hula, Luis Pérez de Llano, escribe una nueva entrada en su blog a raíz de la polémica sobre la profesión médica que él mismo abrió hace unos días. El doctor aporta más datos sobre las irregularidades que denuncia en las bajas o los permisos de sus compañeros y considera que "la contrarrevolución ha comenzado".

Las declaraciones de Pérez de Llano suscitaron el apoyo de sus compañeros, entre ellos todos sus compañeros de Neumología, pero también las críticas de los sindicatos y el BNG llevó al Parlamento una propuesta para que sea relevado de su jefatura en el Hula

Texto íntegro del post del doctor Pérez de Llano

Creí necesario dar una patada al avispero para manifestar una opinión que es compartida por muchos/muchas de mis colegas y que ha permanecido demasiado tiempo oculta. En absoluto es un ataque a la profesión médica (si no hubiera un gran número de personas honestas no tendríamos sanidad pública a estas alturas) y más bien se podría considerar una autocrítica que tiene por objetivo la mejora de la atención al paciente. Tampoco es una oposición al buen uso de las medidas sociales, es una denuncia del abuso.

Llevar una bata blanca no conlleva el automático reconocimiento social, cada uno debe ganárselo con su propia trayectoria profesional. Y nosotros no somos diferentes de otras personas que desempeñan otros cometidos, aunque el oficio de médico, por sus implicaciones, por el hecho de que los pacientes depositan su confianza en nosotros en una situación de indefensión, sí es especial, y moralmente más exigente. Si somos capaces de dejar a un lado el ruido y la furia, si prescindimos de la defensa/ataque de mi persona (que es socialmente irrelevante), tal vez se podrían discutir de forma educada y racional mis argumentos, que se pueden resumir en dos:

-Una "revolución cultural" en la forma de entender la medicina se está extendiendo entre los médicos.

-Esta “revolución cultural” es perjudicial para los pacientes (y, desde mi punto de vista, también para los/las profesionales que abrazan sus ideas).

Crecí con una interpretación moral del oficio médico que procede del antiguo juramento hipocrático. En su actualización más reciente (Chicago, 2017), conocida como Declaración de Ginebra, reza: “Velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes”. Fíjense que el “ante todo” tiene un significado claro, el de prioridad. También comparto la pretensión de la Administración de situar al paciente en el centro del sistema de salud. Nada más justo, estamos a su servicio (aclaro: estar al servicio de los pacientes no es ser un esclavo, sino todo lo contrario). Sin embargo, como vengo denunciando, estos principios, que son los cimentos sobre los que tradicionalmente se ha sustentado la profesión médica, están por primera vez en entredicho, y ello pone en grave riesgo a la sanidad pública. Este giro, esta “revolución cultural”, tiene, desde mi punto de vista, unas consecuencias negativas:

1. Victimismo

Fíjense, por favor, en la imagen que acompaña este texto. Y dejen a un lado quien hizo las declaraciones (eso no es lo importante, y he elegido éstas como podría haber escogido otras de las muchas que han poblado los periódicos y programas de televisión en los últimos tiempos) para centrar la atención en el mensaje. En ningún lugar aparece la más mínima preocupación por el paciente, que pasa a un segundo plano, o peor aún, figura como amenaza de una posible denuncia. Otras quejas (estrés emocional, dificultad para tomar decisiones comprometidas…) tienen que ver con la esencia misma de la profesión y me llevan a preguntarme si estas personas tenían la más mínima idea de dónde se metían.

Levantarse por la noche a atender a un paciente… terrible"

Si alguien no puede con el ejercicio ordinario de un oficio, que es duro (todos los días nos encontramos con situaciones de extremo sufrimiento humano, o con pacientes graves que nos plantean un problema clínico) y exigente, simplemente no sirve para su desempeño. Y esto es algo que se debería enseñar en las universidades desde el primer día. Quizás en vez de explicar anatomía o bioquímica (o al mismo tiempo) tendríamos que llevar a los alumnos de primer curso a los hospitales para que sepan lo que les espera, sin edulcorante alguno, aprovechando un momento en el que todavía están a tiempo de rectificar.

Levantarse por la noche a atender a un paciente…terrible. Existe una corriente de opinión a favor de la abolición de las guardias (como si los médicos fuésemos los únicos que tienen que prestar un servicio nocturno), pero todavía no se ha presentado (o yo no la he visto) una alternativa factible. Un trabajo a turnos sería devastador para el funcionamiento de los servicios y provocaría una huida masiva de facultativos hacia la medicina privada. Y en cuanto al sueldo…sí, es cierto que los médicos deberían tener un mejor sueldo…igual que muchas otras profesiones.

¿Existen quejas justas? Claro que sí: aquellas que tienen que ver con una merma en la calidad asistencial. Es decir, si el exceso de trabajo impide o dificulta una adecuada atención del paciente, la queja es justa y tendría mi apoyo incondicional.

2. Absentismo, bajismo

Nadie puede discutir el aumento progresivo de las bajas por enfermedad en el sector sanitario, es un hecho fácilmente contrastable por quien se moleste en revisarlo. O hay una epidemia de mala salud, o muchas de estas bajas son injustificadas. Si fuese lo primero, habría que diseñar un exhaustivo estudio epidemiológico para encontrar una explicación, pero todos sabemos que no es así. Podríamos buscar su fuente en un progresivo envejecimiento de las plantillas, pero me temo que ésta no es la causa.

Muchos de los o las médicos que se acogen a una jubilación activa y que estuvieron antes de baja, recuperan milagrosamente un envidiable estado de salud. Como dato curioso: jubilación activa = sueldo + 75% pensión; baja en jubilación activa, solo sueldo. O también pudiera ser que la clase médica estuviese “quemada” por las deficientes condiciones de trabajo, pero aquí hay una gran variabilidad interindividual: dos facultativos en idéntica situación laboral se pueden comportar de forma diametralmente opuesta. Y el bajismo injustificado nunca es una opción moralmente justificable. Dado que ser un médico comprometido o bajista no supone ninguna diferencia salarial o en el desarrollo profesional, se favorece lo segundo. El bajismo es altamente desestabilizador para un servicio y tiene gran capacidad metastásica.

Muchos médicos que se acogen a la jubilación activa recuperan milagrosamente la salud"

Los permisos de maternidad/paternidad son indiscutibles y suponen un avance social. Pero, ojo, hay que evitar que supongan un perjuicio para el paciente. Es decir, el paciente no debe ser quien pague el disfrute de un derecho. Y aquí tenemos un problema, porque ahora mismo no hay especialistas para suplir las bajas. Por lo tanto, hacen falta más médicos, y si aquí no los hay, habrá que abrir las puertas a los de fuera. ¿O alguien tiene una solución mejor?

Los permisos para estudiar una oposición son deshonestos. Primero porque se abandona la obligación laboral, y segundo porque suponen una ventaja competitiva sobre los compañeros que permanecen responsablemente en su puesto. Las bajas para preparar el examen son, directamente, fraudulentas.

Qué decir de los permisos sin sueldo para alargar unas vacaciones. Suponen un desprecio a los pacientes, y también a los compañeros. Hay muchos/muchas médicos que se podrían permitir estar varios meses sin percibir el sueldo público... pero su buena situación económica no les exime de cumplir con su obligación.

Las medias jornadas para cuidado de familiares (hijos, padres...) son deshonestas si se destinan a otros fines diferentes a los contemplados por la ley y, más aún, si se dedican a un ejercicio profesional alternativo.

3. La blandenguería

La blandenguería médica (la evitación del “molesto” paciente, esa persona que tiene la fea costumbre de agravarse o incluso de fallecer), es real, y se propaga como una pandemia vírica. Fíjense en las declaraciones de muchos de quienes obtienen las mejores puntuaciones en los exámenes MIR. Escojo la especialidad x porque no tiene pacientes graves, ni guardias y da más dinero en la privada. ¿Es éste el verdadero espíritu que debe tener un médico que empieza su ejercicio profesional? De nuevo, el paciente ya no está en primer lugar, ese sitio lo ocupa la calidad de vida de los/las médicos.

Las medias jornadas para cuidado de familiares (hijos, padres...) son deshonestas si se destinan a otros fines

Hay muchas otras formas de practicar la blandenguería médica, como montar una clínica de pomaditas y bótox (lo cual es perfectamente lícito mientras no se autodenominen médicos), practicar ante los pacientes el “somos un servicio, un paciente no es de nadie, es de todos” (es decir, disolver la responsabilidad entre muchos, no me refiero a las decisiones colegiadas que se puedan acordar en conjunto), acogerse a la “liberación” sindical, etc. Es falso que el ejercicio comprometido de la medicina conduzca a una vida triste y deprimente. Pienso que, por contra, ocurre lo contrario. No creo que nos prive de tiempo para desarrollar aficiones, establecer sólidas amistades, viajar o formar una familia. Es más, en mi experiencia he visto más personas amargadas entre los bajistas/blandengues que entre los médicos comprometidos. Lo digo con total convicción, el camino de la blandenguería lleva al burn-out y a la aflicción.

Las bajas para preparar el examen son, directamente, fraudulentas"

Sé que esta transmutación de valores es algo global y que no afecta solo a la medicina. Y también soy consciente de que nadie es perfecto, que todos cometemos errores a lo largo de la vida, pero lo que es novedoso, lo que yo denuncio, es que se exhiba con orgullo un patrón moral que se aparta del que hasta la fecha guiaba nuestros actos. Les pido que se discutan estos argumentos de una forma racional (tal y como se discuten los problemas médicos en la práctica clínica o en los congresos) y que se abandonen fútiles polémicas acerca de mi persona (aprovecho para decir que ni las amenazas ni los insultos me rozan lo más mínimo, así que suponen una pérdida de tiempo para sus emisores).

Somos muchos los que compartimos este enfoque moral de la medicina, la experiencia vivida durante estos días me lo ha demostrado. Y lo que es más importante, los pacientes la apoyan. La contrarrevolución ha comenzado, pero para que tenga alguna consecuencia, debemos defenderla en nuestros lugares de trabajo y exponerla a los alumnos y residentes que formamos.

Esta es la entrada original en el blog de Pérez de Llano.