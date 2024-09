Pérez de Llano levanta una polvareda con sus críticas al victimismo médico

Las declaraciones del jefe de Neumología del Hula, Luis Pérez de Llano, en una reciente entrevista concedida a este diario sobre el victimismo que él percibe en algunos compañeros de profesión han levantado una polvareda de críticas, en algún caso públicas, y también de alabanzas, fundamentalmente a título privado. Los dos principales sindicatos médicos emitieron este miércoles sendos comunicados censurando las palabras del neumólogo y uno de ellos, O'Mega, pidió que se le cesara inmediatamente de su jefatura de servicio.

En concreto, la central entiende que Pérez de Llano se mostró "partidario" de que los facultativos no librasen tras realizar una guardia y destaca que "nadie viajaría en un autobús cuyo conductor llevase más de 24 horas al volante y llama la atención el hecho de que un responsable de hospital propugne que sí lo hagan quienes tienen bajo su responsabilidad la vida de los pacientes", dijo.

O'Mega dice haber recibido "centenares de mensajes de médicos escandalizados por las manifestaciones" del jefe de Neumología del Hula, al que acusa de proponer medidas que "violan la legislación laboral y varios artículos del Código Penal".

Declaraciones "impropias de un médico del siglo XXI"

Por su parte, Simega -la rama gallega de CESM- cree que las declaraciones de Pérez de Llano sobre la "blandenguería" de muchos profesionales que se quejan de gran presión asistencial son "anacrónicas e impropias de un médico del siglo XXI". Estima que con sentencias como que una guardia médica "no es ir al Gran Sol o bajar a la mina" se minimiza el trabajo de los sanitarios y cree que confunde " vocación con servilismo".

Por su parte, el neumólogo aseguró lamentar que los sindicatos observen en sus palabras una llamada al servilismo cuando lo que defiende es "la responsabilidad y el compromiso" y consideró "una ridiculez" la petición de que cese. "Quiero que quede claro que yo a quien defiendo es a los pacientes. Es una óptica muy diferente a la de los sindicatos, que a quienes defienden es a los médicos", apuntó.

Con respecto a sus declaraciones sobre las guardias —en concreto la referencia a que en el pasado él mismo no libraba después de una guardia si quedaba trabajo por hacer— quiso matizar que "en ningún caso quiero que no se descanse tras una guardia, yo no pienso eso y por supuesto que en mi servicio se libra después de una guardia; es la única aclaración que quiero hacer".

Admitió haber recibido muchos mensajes y muestras de apoyo, tanto de otros facultativos como de pacientes, pero también es consciente de que hay compañeros dolidos con sus manifestaciones. "A mí no me lo van a decir pero seguro que las hay", dijo.

Pérez de Llano: "Hago una defensa del oficio"

Acerca de las acusaciones de que arremete contra la profesión, desmintió categóricamente que esa hubiese sido su intención y puntualizó: "Yo no ataco a todos los médicos, ataco a los médicos fraudulentos, que cogen bajas injustificadas, que no tienen compromiso... No es un ataque al oficio, al contrario, es una defensa del oficio", explicó.

La percepción de que las jóvenes generaciones no manifiestan la misma vocación de servicio que las anteriores y las críticas a facultativos que cogen bajas injustificadas parecen ser las cuestiones que más molestias han causado entre la comunidad médica. Se han visto especialmente apelados los residentes y médicos más jóvenes, evidentemente, y también los facultativos de Primaria, toda vez que son ellos los que indican las bajas.

Frente a la sucesión de críticas de muchos de ellos, también se han registrado muchos elogios por parte de otros. Para estos, Pérez de Llano ha verbalizado públicamente lo que muchos piensan y solo se atreven a decir en círculos privados. Finalmente, un gran número se muestra igualmente preocupado por el absentismo, pero insisten en que es extrapolable a muchísimos sectores, tanto del ámbito público como privado. Ante numerosos pacientes, las críticas de Pérez de Llano han levantado una corriente de simpatía y de aprecio.

El Colegio Médico de Lugo dice que no representa "el sentir de su junta"

El Colegio Médico de Lugo insistió ayer en que las declaraciones de Luis Pérez de Llano en la entrevista de El Progreso "se corresponden con consideraciones personales" del facultativo, que "en ningún caso, representan un posicionamiento del Colegio Oficial de Médicos de Lugo ni el sentir de su junta directiva".

"Como no podría ser de otro modo, el Colegio Oficial de Médicos de Lugo respeta la libertad de expresión y de opinión de este doctor, al igual que la del resto de los integrantes de esta entidad", destacó.

En una breve manifestación, el órgano colegial se limita a insistir en que "continuará con su labor de defensa de los y las profesionales de la Medicina en la provincia de Lugo, reivindicando la necesidad de adoptar mejoras que redunden en la calidad de la atención a los pacientes".

También quiso explica que "en la hoja de ruta del Colegio continúa la dignificación de la profesión como un pilar fundamental e indiscutible de nuestro sistema sanitario". Una piedra angular de ese sistema es, según recordó el órgano, "la formación de los médicos especialistas vía MIR en nuestro país", en clara referencia a una de las propuestas del neumólogo para captar nuevo personal: facilitar la homologación de especialistas extracomunitarios a través de una residencia reducida. "Además el colegio reconoce y apoya, como no puede ser de otra manera, los derechos laborales de los trabajadores sanitarios", remató el órgano.